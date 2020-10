Nación destina $60 millones para ampliar el Parque Industrial

Esta semana un grupo de empresarios junto al Municipio analizan en qué sectores del Parque Industrial General Savio, se van a destinar unos 60 millones de pesos que aportó el gobierno nacional, para impulsar la producción.

En diálogo con 0223, Ignacio Mesa, presidente del consorcio del Parque Industrial de ruta 88, adelantó que esta semana comenzó a delinearse cómo se va a destinar ese millonario aporte para mejorar la infraestructura del polo productivo local.

"La idea es coordinar con el Municipio para saber dónde se van a destinar esos 60 millones para que permita a las fábricas que más necesitan instalar, sobre todo las que se van a instalar en la ampliación, donde más necesitan estructura. Y ver las necesidades que ellos tienen”, confió el empresario.

La fábrica de helados Lucciano´s o la gigante alimenticia Molixe, ambas con terrenos asignados, son algunas de las firmas interesadas en la ampliación.

“Todo depende de la empresa que venga y de qué necesita para su funcionamiento. Si es una empresa alimenticia, necesita de agua corriente y gas y no puede ir a un determinado sector. Pero si es una empresa metalúrgica necesita de asfalto y electricidad y esa si puede instalarse. Cómo la parte de la ampliación no están todos los servicios, porque sólo hay asfalto, pero no hay agua, gas, la idea es ver con esos millones, aprovechar al máximo lo poco que hay. Creemos que los 60 millones se van a destinar sobre todo a asfalto”, evaluó.

Asimismo, Mesa confió en que también está previsto que el programa de la nación, que incluye beneficios a más de 40 parques industriales del país, entregue créditos accesibles a las empresas. “Ojalá salga algo para poder traer alguna empresa más”, valoró.

A comienzos de septiembre, el gobierno de Alberto Fernández oficializó a través del decreto 716/2020 publicado en el Boletín Oficial, el nuevo Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, que destinará más de $ 3.000 millones en aportes y financiamiento a los polos industriales productivos del país.