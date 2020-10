Etchevarren recibirá $25 millones para obras de iluminación y cloacas

El intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el Subadministrador de Enohsa, Néstor Álvarez, firmaron convenios vinculados al programa Argentina Hace II y a la ampliación de red cloacal en el distrito.

Tras el encuentro del que formaron parte también el Ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Agustín Simone y el diputado provincial Juan Pablo de Jesús, el jefe comunal dolorense detalló que los acuerdos con Nación superan la cifra de 26 millones de pesos.

“Uno es por $ 16.500.000 para realizar iluminación LED, lo que nos permitirá ir cumpliendo el objetivo de llevar este servicio a toda la ciudad. Y el otro con el Enohsa es por más de $ 9.000.000, que los utilizaremos para la red cloacal al barrio Autoconstrucción”, comentó Etchevarren.

“Quiero agradecer al gobernador Kicillof, que envió a su Ministro de Infraestructura, para seguir avanzando en la construcción de 22 viviendas”, agregó a continuación el intendente de Juntos por el Cambio.

A su turno Katopodis celebró la unidad con Etchevarren más allá de las dispares fuerzas políticas que representan: “Estamos trabajando con una agenda común, con un intendente que no es parte del peronismo, lo que no nos impide trabajar en estos proyectos que resuelven los problemas de los vecinos. Como lo dice el presidente y el gobernador, las obras no son de los dirigentes, son de la gente”, exclamó el ministro.

Consultado por el futuro de la obra pública en el país, el funcionario del gobierno nacional detalló que se están ejecutando en estos momentos 700 obras y y que para el año que viene se duplicará la inversión.