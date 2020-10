Por el Covid-19, varias empresas del Parque Industrial contratan personal

El notable aumento de casos de coronavirus que se dio desde principios de agosto en Mar del Plata, impactó con mayor ausentismo en distintas actividades productivas de la ciudad y el Parque Industrial no estuvo ajeno a esa realidad.

“Hay mucho personal cesanteado en las empresas por la pandemia, en casos con personal mayor de 60 años o tiene alguna enfermedad preexistente peligrosa por el tema del Covid, que las empresas debieron cesantear. Y esos puestos, las empresas los han tenido que cubrir”, explicó en diálogo con 0223, Ignacio Mesa, presidente del consorcio del parque “General Savio”.

Asimismo, la cambiante realidad que produjo la pandemia con la transmisión comunitaria en Mar del Plata, provocó un cambio de estrategias para no afectar la producción. “Cada tanto hay casos, pero hemos aprendido a manejarnos. Hubo que hacer ajustes y mejoras en los protocolos que estaban escritos antes del aumento de casos y al ponerlos en práctica, surgieron cosas a mejorar”, razonó.

“En la mayoría de los casos positivos, los empleados contrajeron el virus de afuera y no dentro del Parque. Por eso hubo que empezar a trabajar en la comunicación con la gente: si un trabajador había tenido contacto con un caso de Covid, le decíamos que directamente no vaya al trabajo. Aunque aumente el ausentismo, es preferible eso y que no haya brotes en las empresas”, aseveró.

Por otra parte, Mesa enfatizó que “siempre” el Parque Industrial a través de su bolsa de empleo, requiere de personal, en muchos casos calificado.

“Siempre hay rotación de personal, en puestos clave que no siempre se encuentra y por eso se trabaja con los colegios técnicos o universidades, de fomentar la creación de carreras intermedias. Hay cambios tecnológicos que demandan más capacitación, en puestos donde se necesitan conocimientos vinculados a la digitalización, la comercialización online y el uso de determinado software”, concluyó Mesa.

Para verificar los requeridos de empleo en el Parque Industrial, se puede ingresar a diario al siguiente link, para ver las ofertas que publica el complejo de ruta 88.