El Municipio pedirá la remoción del busto de 30 metros de Kirchner en la rambla

Desde el Gobierno de Guillermo Montenegro adelantaron que buscarán remover el busto de Néstor Kichner que se pintó este viernes en la rambla, en señal de homenaje por la conmemeración de los 10 años de la muerte del expresidente.

Costanza Addiechi, quien está a cargo de la Dirección de Restauración de Monumentos Escultóricos, le confirmó a 0223 que se elevarán informes a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos para quitar la pintada.

La funcionaria recordó que la Plazoleta de la Armada Argentina, que está sobre el Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos, fue declarada en 1999 como "patrimonio histórico nacional" por decreto 349, lo cual inhabilita cualquier posibilidad de intervención urbana.

"Por supuesto que nosotros avalamos los homenajes pero en los lugares que corresponden y sin dañar lo que es de todos. Esperamos que esto no vuelva a suceder", manifestó, y recordó que en la zona ya se había registrado un episodio en noviembre del año pasado cuando hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata vandalizaron uno de los lobos de la rambla.

Addiechi aseguró que la administración municipal "no tenía ningún conocimiento" sobre la intervención que llevó adelante la agrupación juvenil Aluvión junto a otros pintores marplatenses. "Por más que supiéramos, no hay permiso al que se pueda acceder porque se trata de un patrimonio histórico. Eso no se puede alterar", aclaró.

Una vez que la Comisión Nacional de Monumentos Históricos analice los informes del Municipio y confirme la remoción, la funcionaria llevará adelante las tareas para borrar la pintada de Kirchner.

Addiechi reconoció que esta intervención ofrece un "grado de dificultad" porque se volcó una "gran cantidad de diluyente" que favorece la "impregnación inmediata del pigmento en las baldosas" del sector.

"Hay que ser muy conscientes sobre este tipo de acciones. Se pueden hacer muy rápido pero después lleva tiempo su reparación. La última vez, la pintada que se hizo sobre el lobo de la Rambla me llevó un mes y medio de trabajo", ejemplificó.