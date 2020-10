Los looks de la alfombra roja en los Latin Billboard 2020

En el Estado de Florida (Estados Unidos) se llevaron a cabo los Latin Billboard 2020. La premiación que se postergó seis meses debido a la pandemia del coronavirus, fue conducida por la actriz venezolana Gaby Espino. Muchos artistas se reunieron para celebrar y lucir sus looks en la alfombra roja por los cuales muchos fueron halagados y otros… no tanto.

La conductora lucio un vestido de Charlie Lapson increíble, con un peinado recogido. Si hay que describir su look en dos palabras serian: elegante y sexy.

Paulina Rubio fue una de las artistas que no recibió buenas criticas sobre su vestuario. Vistió un total look azul de Michael Costello bastante polémico para muchos. Tal vez la elección del color o su peinado hace que parezca un look que no esta en tendencia.

Manuel Turizo lucio un total white de pies a cabeza.

La argentina Stefi Roitman, al igual que en otras alfombras rojas, siempre sabe que usar y lucirse. En esta ocasión opto por un look de Balenciaga, tanto la jacket como los stilettos.

Pablo Alborán, muy prolijo con un atuendo negro que no falla.

El rey del reggaetón, Daddy Yankee, quien se ha llevado siete premios, marco tendencia como en todas sus presentaciones y videoclips.

Jennifer López utilizo un vestido negro, cavado y con transparencias que había lucido en los Latin Billboard 2017. Para JLO los años no pasan y siempre sigue siendo una diva con atuendos increibles.

Dalex uso un traje colorido que hace juego con sus lentes.

Ivy Queen vistió un mono super intervenido con capa de transparencia de Yaacov Meir

Ozuna utilizó un total look de Dolce&Gabbana

La actriz mexicana Sofia Castro se lucio con un vestid negro super elegante de Alex Perry y zapatos de Jimmy Choo