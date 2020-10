Kim Kardashian festejó sus 40 años pese a la pandemia y con muchos lujos

El pasado 21 de octubre, la más famosa de todo el Clan Kardashian, cumplió 40 años. Kim cambió de década en uno de sus mejores momentos a nivel profesional y personal y festejó a lo grande pese a la pandemia. En su familia se caracterizan por hacer festejos a lo grande y para impresionar en esta ocasión, Kim alquiló un avión privado para llevar a su familia y 30 amigos a una isla privada que su ubicación aún es una incógnita. Para poder asistir, sus invitados debieron seguir estrictas reglas y los recibió con varios regalos y cremas de su marca, cámaras fotográficas entre otros productos.

“Antes de la COVID, no creo que ninguno de nosotros apreciara realmente el simple lujo que era poder viajar y estar junto a familiares y amigos en un entorno seguro. Después de 2 semanas de múltiples exámenes de salud y pedir a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde podíamos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento”, revela.

Las primeras pistas de que estaban en su isla se vieron tras las publicaciones de la cumpleañera en su Instagram, luciendo su cuerpo en una playa paradisíaca. “Cumplo 40 años sintiéndome tan humilde y bendecida. No hay un solo día que dé por sentado, especialmente durante estos momentos en los que todos recordamos las cosas que realmente importan. Para mi cumpleaños de este año, no podría pensar en una mejor manera de pasarlo que con algunas de las personas que me han ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy”, explica Kim en un largo texto que acompaña estas fotos.

En las imágenes aparecen caras conocidas como Kris Jenner, Kendall Jenner, Rob kardashian, Kourtney Kardashian, Scott Disick, Tristan Thompson y Khloe Kardashian. Para sorpresa de muchos, quien no fue visto fue Kanye West. Hay muchos rumores sobre su futuro divorcio pero según confirmaron algunos medios americanos, el rapero estaba trabajando en su carrera presidencial y se unió luego a la fiesta.





“Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más. Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas esto es algo que está muy lejos de su alcance en este momento. Es por eso por lo que en momentos como este recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida”, concluye.



“Todos y cada uno de los detalles relacionados con esto fueron muy especiales y siempre estaré agradecido con mi familia por tomarse el tiempo para armar esto para celebrar que cumplí 40 años”, expresó Kim Kardashian ya que su familia se encargo de recrear parte de pasaos festejos. Como por ejemplo su cumpleaños 10 en el que sus hermanas bailaron vestidas con payasitos negros; su cumpleaños 16 en el cual le regalaron su primer coche, un BMW color blanco y un pastel con flores moradas; su cumpleaños 30 el cual festejó en el club nocturno Tao en donde sus hermanas fungieron como las meseras.