Hay mucha demanda de 0 kilómetros, pero hay demoras para la entrega

Los cambios impuestos por el Banco Central para la adquisición de dólares, al igual que en mayo, volvió a favorer a aquellos que tenían algún ahorro en la moneda estadounidense, ya que subió la cotización de la divisa en el mercado informal. Con ese dinero, muchos se volcaron a los concesionarios de Mar del Plata para comprar un cero kilómetro, pero se encontraron en algunos casos con una negativa: hay demora en la entrega.

“La gente que compra viene con el dinero y no pide financiaciones ni planes de ahorro, ya que, por el aumento notable del dólar, ese dinero les rinde 2 o 3 veces más porque los precios de los vehículos se mantuvieron. Pero es preocupante que haya demanda y no haya oferta. Hay ventas, pero no hay entrega inmediata, sino que está retrasada a los meses de octubre y noviembre, que son autos que los concesionarios compraron en julio”, sostuvo en diálogo con 0223, Carlos Freijo, gerente de la Cámara del Comercio Automotor de Mar del Plata.

Según describió, en esa mecánica de venta, los concesionarios congelaron algunas reservas y en otros casos se dejó el precio “abierto”, aunque los automóviles y camionetas no sufrieron en su mayoría aumentos.

En relación a las demoras de entrega de los 0km, Freijo responsabilizó fundamentalmente de esta situación a las autopartes provenientes de Brasil y otros países, que retrasan la terminación de los vehículos en las terminales argentinas. "Hay además dificultades de logística por la pandemia, que se le agrega en menor medida la variable del dólar. En algún momento algún gobierno debe impulsar la fabricación de autopartes nacionales”, remarcó.

“No hay venta récord, estamos un 25% abajo”

Para Freijos, la venta de autos en Mar del Plata “no es récord" sino que ayuda a mantener la costosa estructura de los concesionarios. "Estamos entre un 25 y 30% menos de ventas con respecto al 2019. Si hubiera stock, estaríamos en niveles similares a una situación normal del país”, estimó.

En ese aspecto, para uno de los responsables de la Cámara Automotor local, los concesionarios no atraviesan un gran momento debido a los meses que estuvieron cerrados y a las limitaciones que surgen en la ayuda estatal para el pago salarios.

“El pago del ATP se obtiene si no superaron el 5% de ventas, algo que debido al parate que tuvimos los primeros meses, es lógico que se supere. Pero eso no significa que las ventas sean extraordinarias. Si no tenemos esa ayuda, va a ser difícil. Hay unos 73.000 puestos de trabajo que sostienen las concesionarias en todo el país”, aseveró Freijo.

Por último, sostuvo que el mercado de autos usados también levantó en estas últimas semanas, impulsado por los cambios en la cotización del dólar no oficial.

“El que por ahí ahorró 3.000 dólares, se puede comprar un usado en un muy buen estado. Insisto con esto: en ninguno de los dos mercados está en un nivel óptimo, sino lo suficiente para poder pasar este momento”, concluyó Freijo.