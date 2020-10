Reducir el desecho de plásticos, el desafío de Valeria Pettarin

Como cada lunes, el Conicet Mar del Plata presenta Selficiencia, una propuesta para conocer a los científicos y científicas de nuestra ciudad en primera persona.

¿Quién sos?

-Mi nombre es Valeria Pettarin, soy Investigadora Independiente del Conicet, directora del Área de Ciencia e Ingeniería de Polímeros del Intema, y profesora adjunto en la Facultad de Ingeniería de la Unmdp, donde también soy directora del Depto de Ing en Materiales. Soy Ingeniera en Materiales y doctora en Ciencia de Materiales, ambos títulos obtenidos en la facultad de Ingeniería de la Unmdp (1998 y 2002). Tengo 45 años, estoy casada hace 23 años con Oscar, con quien tenemos tres hijos que adoro: Sol (20) que estudia medicina, Joaquín (18) que estudia Ingeniería Agronómica, y Facundo (12) que está en el colegio secundario.

¿Qué hacés?

-Trabajo en reciclado de polímeros. Actualmente, gran parte de la producción de plásticos es destinada a artículos de embalaje u otros productos descartables que se desechan dentro del mismo año de su fabricación (lo que generalmente se conoce como plásticos de un solo uso). El tratamiento de este tipo de residuos sólidos representa una compleja problemática ya que la forma en que se consumen y desechan actualmente no resulta sostenible en el tiempo. En realidad, estos plásticos tienen una vida útil mucho mayor que la de un solo uso. Debido a diferentes factores, tales como la forma compleja en que se comercializan (como envases multicapa) o que se encuentran en los desechos como mezclas difíciles de separar, es que actualmente su reciclado es prácticamente nulo y su potencialidad está desperdiciada.

Mi trabajo es encontrar nuevas formas de reciclar este tipo de mezclas de polímeros, a través del desarrollo de materiales que puedan procesarse por las técnicas habituales de la industria plástica, que tengan un alto desempeño mecánico, y que resulten de bajo costo. Además realizo tareas de docencia en la facultad de ingeniería, de gestión en el Intema y en la facultad, y de formación de recursos humanos (alumnos, becarios e investigadores).

¿Por qué lo hacés?

-Mi motivación más grande es mi gusto por lo que hago. Realmente disfruto de la ciencia y todo lo que mi carrera me da. Además, me gusta pensar que estoy devolviendo a la sociedad algo de lo que me dio durante mi formación en una Universidad Pública, trabajando para encontrar la solución a un problema tan actual como lo es el desecho de plásticos. Creo fuertemente que es a partir de la educación y la ciencia que las sociedades progresan, y es por eso que trabajo con gran gusto en ambas.

¿Cuál es el impacto de tu trabajo para la sociedad?

-El reciclado de materiales de desecho es uno de los mayores desafíos económicos y ambientales del siglo XXI. Con mi grupo de investigación, creemos que nuestras investigaciones pueden tener un gran impacto en nuestra sociedad en un mediano plazo, reduciendo la contaminación por desechos plásticos, y contribuyendo a la industria plástica con nuevos materiales. En el camino, la formación de alumnos, becarios e investigadores, además de mi continua actualización como docente de futuros ingenieros, completa mi aporte a la sociedad.

Si te interesa conocer más podés escribir a comunicacion@mardelplata-conicet.gob.ar o sumarte a las redes sociales.