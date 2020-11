Casineros marplatenses mantienen la esperanza de volver a trabajar en enero

La Asociación Gremial Empleados de Administración, Maestranza y Servicios de los Casinos Nacionales insiste con las negociaciones para que la Provincia autorice el funcionamiento de los establecimientos del sector durante la temporada y mantienen la esperanza de poder materializar el regreso a la actividad laboral a partir de enero.

Representantes sindicales mantuvieron este lunes un nuevo encuentro con autoridades bonaerenses en el cual, por un lado, se ofreció una bonificación para noviembre y diciembre de 13 a 18 mil pesos para los empleados de la rama juego mientras que para los de la rama administrativa la suma asciende de 11 a 16 mil pesos.

"La actividad todavía no tiene fecha concreta de reapertura pero lo cierto es que el hecho de haber arreglado durante dos meses significa que por ahí en enero pueden reabrir los casinos", confió Roberto Páez, secretario general de maestranza de casinos y concejal del Frente de Todos, ante la consulta de 0223.

El dirigente, de todos modos, remarcó que todavía "no hay una decisión firme" de parte del gabinete de Axel Kicillof. "No sabemos qué va a pasar. Eso de decir que 'van a abrir en tal fecha, con esta modalidad y determinado horario' no existe", enfatizó, y recordó al respecto que ya hay un protocolo presentado para habilitar el funcionamiento de las salas.

Lo que sí es una certeza es que, en caso de reabrir, los casinos deberán imponer límites en la capacidad de público a recibir. Páez, por ejemplo, dijo que en el caso del Casino Central se podría permitir el ingreso de hasta 700 personas aproximadamente.

El sindicalista aseguró que la postura de las organizaciones que representan a los trabajadores del sector es "ser muy puntillosos con la vuelta a la actividad" por el riesgo de contagio que conlleva el hecho de permanecer a puertas cerradas. "Queremos que se garanticen todas las medidas de seguridad indispensables. Si eso no ocurre, los trabajadores no van a volver", apuntó.

"La decisión de reabrir es de la Provincia pero nosotros vamos a ser exigentes en cuanto a la provisión de insumos y de todas las normas que eviten cualquier dificultad. Hay que tener en cuenta que si se contagia uno de nuestros compañeros, es muy probable que después se multipliquen las infecciones porque hay una convivencia de mucha gente en las salas", señaló el edil kirchnerista.

Las negociaciones con la Provincia quedaron en un "cuarto intermedio" y Páez dijo que estima que "en los próximos días" ya habrá alguna definición oficial con respecto a la vuelta o no al trabajo de los casineros. "También hay que definir bien qué va a pasar con las modalidades, si van a volver todos los juegos. Son varias cosas a tener en cuenta", recordó.

Mientras tanto, desde la parte sindical persisten las negociaciones para garantizar el pase a planta permanente de más de 900 trabajadores contratados y por esta fecha analizan la propuesta de aumento salarial que elevó el Gobierno bonaerense en el encuentro del lunes, consistente en una suba retroactiva a septiembre del 14% dividida en tres tramos (10% en septiembre; 2% en octubre y 2% en noviembre).