Turismo de reuniones: anticipan eventos "híbridos" para noviembre en Mar del Plata

El turismo de reuniones, una de las actividades que acusa mayor derrame económico para Mar del Plata, podría ver sus primeros signos de reactivación a partir de noviembre después de permanecer totalmente paralizado desde el 12 de marzo del 2020 a raíz de las restricciones que impuso el Gobierno de Alberto Fernández para mitigar el avance del Covid-19 en el país.

Los representantes de Mar del Plata Bureau, institución que nuclea a empresas del sector, coincidieron con el pronóstico y el optimismo que compartieron días atrás con 0223 las autoridades del Ente Municipal de Turismo (EMTuR), quienes habían anticipado que la ciudad "va a estar abierta a full" a partir del fin de semana largo del 12 de octubre.

"En el Ministerio de Turismo de la Nación está todo bastante encaminado para que en octubre se vuelva a una pseudo normalidad así que estamos todos con esa esperanza. Todos queremos una reactivación del turismo a nivel local", confirmó, en diálogo con este medio, Julián García, referente de la entidad que cumple 25 años de trayectoria.

El Director G2 Consultora reveló, incluso, que ya tiene dos congresos "híbridos" - es decir, con una modalidad mixta entre presencialidad y virtualidad - confirmados para noviembre. "Si todo sigue bien, para noviembre ya podríamos tener congresos de esta forma. Lo pongo en potencial porque todavía no estamos formalmente habilitados por el Gobierno", dijo.

García hizo énfasis en la necesidad de volver a promover y realizar este tipo de encuentros turísticos, que encuentra a Mar del Plata como una de las ciudades líderes en el país por las características de sus servicios e infraestructura, y recordó que "desde el 12 de marzo del 2020 que no se hace un solo evento presencial". "Lo que se hizo, se ha hecho de manera virtual y no es lo mismo porque no es tangible el derrame económico que genera esto para la gastronomía y un montón de otros rubros", lamentó.

"A mediados de marzo de este año la Provincia de Buenos Aires iba a habilitar el turismo de reuniones pero al final la cosa no fue así por la segunda ola. Hicimos un montón de reclamos y mandamos cartas conjuntas con el Emtur pero no fuimos oídos", dijo el empresario, quien cuestionó: "En Provincia nunca se juntaron con nosotros para ser claros, para tener una charla y poder hablar de la actividad".

Frente a ello, el referente de Mar del Plata Bureau pidió a las autoridades bonaerenses que garanticen "un poco de diálogo" para definir los pasos a seguir en los próximos meses". "Eso no lo tenemos hoy. El turismo de reuniones no fue habilitado en Mar del Plata cuando un montón de otras actividades sí tuvieron el aval de la Provincia. Al margen de que la habilitación de ese momento hubiese durado solo 30 días, era algo importante. El tema es que no se tuvo en cuenta a la ciudad", señaló.

"Desde el bureau hicimos un montón de acciones. Se hizo mucho trabajo en forma conjunta con el directorio del Emtur y con diferentes instituciones, pero bueno ahora estamos pensando en que toda esta situación se puede revertir desde octubre. Por favor, que sea así", concluyó García.