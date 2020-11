Un estudio con anticuerpos para el Covid necesitará a 50 voluntarios marplatenses

A partir de diciembre, Mar del Plata, junto a otras 6 ciudades del país, se convertirá en sede de un estudio de fase 3 con anticuerpos para el tratamiento del coronavirus. La investigación, que se desarrollará de manera conjunta en 25 países, se realizará en el instituto “Ave Pulmo” de la fundación Enfisema. Allí, 50 voluntarios de la ciudad, con el virus activo, entre ellas personas en grupos de riesgo y enfermeras, se someterán a las pruebas científicas.

En diálogo con 0223, el neumonólogo Luis Wehbe, presidente de la fundación Enfisema, explicó los alcances de este estudio, que busca reducir los riesgos del virus pandémico, que consiste en “copiar la inmunidad” de un paciente con el virus y “transplantarlo” a otro que recién se contagió de la enfermedad.

“Es un tratamiento que se está investigando en el mundo para tratamientos y vacunas para esta nueva modalidad de coronavirus. Lo que hizo un laboratorio de los Estados Unidos, con un subsidio muy grande del gobierno de ese país, fue identificar las proteínas en pacientes que le habían ganado al virus y se habían recuperado. Esas proteínas o inmunoglobulinas se replican en el laboratorio y se hacen cantidades importantes de estas, que se le pueden dar en forma intravenosa a otra persona”, explicó Wehbe.

Y agregó: “Cuando una persona ya está enferma y antivirales no hay -hasta que llegue la vacuna- lo que hace este estudio es transplantar anticuerpos artificiales a esa persona y ese anticuerpo se encuentra con la pared celular del virus en la circulación sanguínea y evita que el virus entre en las células humanas. De esta manera el virus no se puede reproducir y sigue siendo muy leve o desaparece y no evoluciona a una enfermedad severa. Es un tratamiento para estadios iniciales de la enfermedad”, remarcó.

Si bien el neumonólogo, supuso que existe la posibilidad que el organismo pueda rechazar los anticuerpos artificiales, mostró su confianza en los estudios fase 2, que fueron publicados hace unos días en la prestigiosa revista científica New England. “A los pacientes que se les dio este tratamiento en fase 2, que está por terminar, no tuvieron reacciones serias. Presumiblemente porque es una copia perfecta 100% de proteínas humanas”, confió el responsable de Enfitema.

Por otra parte, mostró su preocupación por las “trabas burocráticas” que existen para el desarrollo de la investigación.

“No vamos a tener este tratamiento hasta 4 semanas, porque falta la aprobación de Anmat y de la provincia de Buenos Aires, para la investigación en seres humanos. Otro problema que tenemos los centros de investigación es una oficina que está en el Ministerio de Salud de la provincia, que nos traba los protocolos de investigación. Como buena noticia, el senador provincial Lucas Fiorini, prometió ayudar a destrabar todos los atrasos burocráticos. Esperamos empezar lo antes posible", concluyó Webhe.