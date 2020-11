Jornadas virtuales marplatenses de Derecho Deportivo

El 3 y 4 de diciembre, el Instituto de Derecho Deportivo del Colegio de Abogados de Mar del Plata, con el acompañamiento de la Liga Marplatense de Fútbol, llevará a cabo la "III Jornadas Marplatenses de Derecho Deportivo" que será, en este caso, de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

El coordinador será el reconocido especialista en la materia, Marcelo Rodríguez Carrozzi, y está orientado a abogados, contadores, periodistas deportivos, intermediarios, representantes deportivos, dirigentes y funcionarios de entidades deportivas, y personas en general vinculadas, relacionadas o interesadas con el deporte y su marco jurídico.

Entre los expositores se encuentran personas de mucha trayectoria y experiencia a nivel nacional e internacional.

Dr. Gustavo Abreu: Abogado. Magister en Derecho Empresario y en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Titular de la Cátedra de Derecho del Deporte de la Universidad Austral. Miembro del Comité de Disciplina del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo de la República Argentina). Presidente del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje de la República Argentina (TNDA). Miembro del Comité de Licencias de la Superliga Argentina de Fútbol. Árbitro del TAS-CAS (Tribunal Arbitral du Sport – Court of Arbitration for Sport), Lausana, Suiza. Director del Departamento de Arbitraje de la Universidad Austral. Director Ejecutivo de la Maestría en Derecho LL.M de la Universidad Austral. Profesor de Derecho Romano y de Derecho del Deporte de la Universidad Austral. Director de la Revista digital de Derecho del Deporte de la Universidad Austral- IJ Editores. Autor de libros y diferentes artículos en la materia.

Ariel Reck: Abogado Especialista en Derecho Deportivo. Asesor de la Asociación del Fútbol Argentino en litigios ante FIFA y ante el TAS. Asesor de la Asociación del Fútbol Uruguayo. Miembro de la Segunda Instancia del Tribunal Nacional Antidopaje de la Organización Nacional Antidopaje Argentina. Profesor del Máster Ejecutivo en Derecho Internacional Deportivo de ISDE, Madrid. Miembro del Consejo Editorial de la Revista “Football Legal” de la Asociación Internacional de Abogados del Fútbol. Director del módulo de “Representación Deportiva” en la Diplomatura en Derecho del Deporte de la Universidad Austral. Profesor de “Derecho Deportivo” del posgrado en Derecho y Management del Deporte de la Universidad Católica Argentina, CIES y FIFA. Profesor de “Legislación Deportiva” del Programa de Management en Gestión Deportiva de la Universidad de Palermo. Profesor de la materia “Legislación deportiva” del posgrado en Gestión del Deporte de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires y Universidad de Limoges, Francia. Autor de libros y diferentes artículos y ponencias en la materia.

Mag. Gabriel Lozano: Abogado. Máster en Derecho Empresario por la Universidad Austral. Coordinador de la Cátedra de Derecho del Deporte de la Universidad Austral. Integrante del Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje de la República Argentina (TNDA). Coordinador y profesor en la “Diplomatura en Derecho del Deporte” de la Universidad Austral. Director y profesor del “Curso Superior en Derecho del Deporte”, organizado por la Fundación CIJUSO y la Universidad Austral. Director del “Programa de Historia y Derecho del Deporte” de la Universidad Austral. Coordinador del “Curso Intensivo de Derecho del Fútbol Internacional” y del “Congreso Internacional de Derecho del Fútbol”, desde el año 2005 y hasta el año 2015. Director de la Revista de Derecho del Deporte de la Universidad Austral.

Daniel Cravo Souza (Brasil): Abogado especialista en Derecho Deportivo. Presta servicios legales a clubes, atletas, federaciones y empresas relacionadas con el deporte, brasileños y extranjeros, con actuación en el ámbito doméstico e internacional (Conmebol, FIFA, ITF y CAS). Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Abogados de Fútbol (AIAF,), del Comité Disciplinario de la IAAF (Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo) y del Consejo Editorial de Football Legal (revista). Asesor legal de la Confederación Brasileña de Tenis (CBT) y de la Federación Gaucha de Judo. Ex Presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la COSAT, del Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) de la Federación de Deportes de Motor del Estado de Rio Grande do Su y de la Comisión de Derecho Deportivo del Colegio de los Abogados del Estado del Rio Grande do Sul. Profesor en el ISDE (Madrid y Barcelona) y en la Universidad Austral. Árbitro ante el CBMA (Centro Brasileño de Mediación y Arbitraje).

Dr. Ricardo Frega Navía: Abogado Especialista en Derecho Deportivo. Doctor en Derecho por la Universidad de Deusto, España. Titular de la Cátedra de Derecho del Deporte en la Universidad Abierta Interamericana (Argentina). Secretario Académico de la Diplomatura de Derecho Deportivo en el Colegio de Abogados de Capital Federal. Autor de libros y artículos en la materia. Director de los libros “Cuadernos de Derecho Deportivo”.

Sebastián Pini: Abogado. Diplomado en derecho del deporte por Universidad Austral y UBA. Ex propietario y Vicepresidente del Club Rangers de Chile durante 2010/2014. Accionista actual del Club Unión La Calera de la Primera División de Chile. Co-Fundador del Club Real Pilar de la Primera División “D” de AFA. Asesor letrado de diferentes clubes, Jugadores y Agentes de Jugadores. Asistente y disertante en diversos Congresos y Seminarios de Derecho del Deporte.

Marcelo Corbalán: Contador Público Nacional. Profesor en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Profesor de la Universidades FASTA, CAECE y Atlántida. Docente de Posgrados en de las Universidades Nacional del Litoral, Nacional de Tucumán, Nacional de Salta, FASTA, Nacional de Jujuy, Nacional de Mar del Plata, Universidad de Belgrano y Universidad Nacional de La Pampa. Especialista en Derecho Tributario y Ley Penal Tributaria. Ex Presidente del Club Mar del Plata Golf Los Acantilados.

Damián Dupiellet: Abogado Especialista en Derecho Deportivo. Diplomado en Management en el deporte por la Universidad Católica Argentina en conjunto con la FIFA y el CIES. Se desempeña en la Gerencia encargada de la implementación del Sistema Comet de la Asociación del Fútbol Argentino. Fue Secretario ejecutivo de la Asociación del Futbol Argentino; Secretario Legal y técnico y Asesor de la Presidencia de la Asociación del Futbol Argentino durante 10 años.

Temario y quiénes disertarán

⦁ 1) Doping. Aspectos relativos al dopaje en Argentina. Procedimientos. Sustancias prohibidas. Modificaciones al Código Mundial Antidopaje. Casos. (Pini).

⦁ 2) Peculiaridades de la ejecución de las diferentes decisiones de la FIFA y el TAS. (Cravo)

⦁ 3) Tratamiento impositivo de los distintos ingresos de los deportistas profesionales. El caso de los futbolistas argentinos en el exterior. (Corbalán)

⦁ 4) El Mecanismo de Solidaridad y las transferencias nacionales con dimensión internacional. Modificación al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Historia y precedentes jurisprudenciales (Lozano)

⦁ 5) Jurisprudencia del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Los límites del orden público laboral. (Abreu)

⦁ 6) Pandemia Covid-19. Cancelación de torneos. Caso San Martín de Tucumán y Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el TAS. Argumentación de las partes. Fundamentos del Laudo. (Reck)

⦁ 7) Derechos de imagen y el contrato de trabajo del futbolista. Cesión de los derechos de imagen en el contrato de los futbolistas profesionales. Casos en FIFA y TAS. (Frega Navía)

⦁ 8) Sistema Comet. Implementación. Generalidades. Inscripción de Jugadores. Reclamos por Formación y Solidaridad. (Dupiellet).