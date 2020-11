Etchecolatz denunció "plan de venganza" y dijo tener "orgullo de haber defendido a la Patria"

El represor Miguel Etchecolatz aseguró este miércoles ser víctima de un "plan sistemático de venganza", al hacer uso de sus últimas palabras en el marco del juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en la Brigada de San Justo.

Al hablar ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que lo juzga junto a otros 17 represores por los delitos cometidos en el centro clandestino que funcionó en la Brigada de San Justo, Etchecolatz negó ser un "delincuente". "No está sentado ante ustedes un delincuente, tengo orgullo de haber defendido la Patria", expresó esta mañana al hablar ante el Tribunal Oral, que confirmó que dará a conocer su veredicto el próximo 2 de diciembre.

El TOF 1 debía dar a conocer este miércoles el veredicto, pero según se informó se suspendió esa instancia por haber cambiado la situación médica de uno de los imputados, Ricardo Fernández, a quien se había apartado del juicio en agosto último "en atención a problemas de discapacidad que presentaba".

Según publicó la agencia de noticias Télam, ahora el TOF 1 -integrado por Alejandro Esmoris, Pablo Vega y Nelson Jarazo- tomó conocimiento que, en el marco del juicio que se sigue a Fernández por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield, el cuerpo médico declaró que estaba en condiciones de ser sometido a juicio.

Al hablar desde el penal de Campo de Mayo donde cumple condena, Etchecolatz dijo: "A los 92 años me encuentro una vez más ante ustedes, no sé si tendremos la ocasión de volver a vernos, ya que creo que dentro de poco me voy a encontrar con los caídos por la Patria".

Además, afirmó que estaba ante un juicio "mal llamado de lesa humanidad" y destacó: "Llevo más de 24 años de prisión y cuando obtuve el beneficio de la prisión domiciliaria los agentes de la persecución hicieron lo imposible para que vuelva a la cárcel y lo obtuvieron con anuencia de la justicia y la complicidad del Gobierno, cuidadoso de no violar los derechos humanos de los atacantes y guardando silencio". "Es un plan sistemático de venganza", denunció y cuestionó: "¿Cuál es la razón de privárseme de los derechos constitucionales que me asisten?".

La Brigada de Investigaciones de San Justo funcionaba en Salta 2450, San Justo (La Matanza), en conjunto con las dependencias de la Comisaría 1ra. de La Matanza, y se investigan los secuestros, torturas y violaciones sufridas por al menos 84 víctimas alojadas en el centro clandestino que funcionó allí.

Durante el juicio, la fiscalía y las querellas lograron que el Tribunal ampliara las imputaciones contra los 18 represores e incluyera las violaciones y los abusos sexuales sufridos por al menos cinco de las víctimas de ese centro clandestino.

La fiscalía remarcó que los ataques sexuales incluyeron "violaciones, por introducción de objetos en ano, vagina o pene, o tortura en la vagina y los senos contra prisioneras y prisioneros durante el período de cautiverio en la Brigada de San Justo", pedido que fue aceptado por el Tribunal.