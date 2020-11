Guardavidas pedirán a Alberto Fernández que intervenga en el conflicto con el Municipio

A horas de la llegada del presidente Alberto Fernández a la residencia de Chapadmalal, los guardavidas buscarán elevarle una carta al primer mandatario para que pueda intervenir en el conflicto salarial que mantiene el sector con el Gobierno de Guillermo Montenegro.



"Mar del Plata, ciudad de 40 kilómetros de costa, solo cuenta con 2 embarcaciones para cubrirla, obviamente no alcanzan para cubrir tantos kilómetros. En cuanto a las casillas, faltan muchas en la zona sur y en el centro de la ciudad, prácticamente no hay. Son fundamentales en el cuidado del covid-19, para cuidarse del clima y la exposición solar", señalaro los trabajadores en el documento que intentarán acercarle este sábado por la tarde.

En la misiva, los empleados que forman parte del operativo de seguridad de la temporada indicaron que las condiciones laborales no son las mejores, pese a que se encuentran en la "primera línea de auxilio y cuidado" de las playas. "No repartieron ni barbijos, ni elementos para realizar RCP de manera adecuada para cuidarnos del virus. No contamos ni con guantes", denunciaron.

Además, consignaron que si bien lograron firmar un ´Acta Acuerdo´ para unificar todo el operativo bajo la órbita estatal, en lo salarial, la situación es complicada ya que no tienen cerradas las paritarias.

“Escribimos este petitorio pensando en buscar, por todos los medios, respuestas para los y las guardavidas. Necesitamos llevar tranquilidad a nuestras familias", justificaron, y concluyeron: "Pasamos un invierno muy difícil. Necesitamos con urgencia su gestión ante las autoridades locales pertinentes".