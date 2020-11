Docentes se encadenaron en la puerta del Consejo Escolar: piden trabajar

Un grupo de docentes realiza este jueves una protesta en el interior del Consejo Escolar, reclamando por la falta de respuestas por la falta de cobertura de cargos que dejó a cientos de maestros y auxiliares con escasos ingresos durante la pandemia.

En diálogo con 0223, Maximiliano Pomponio, docente, integrante de la agrupación Roberto Santoro del Suteba multicolor, expresó el malestar de los docentes y auxiliares, que se encadenaron a la puerta del hall del edificio de Colón al 6000 para visibilizar la falta de trabajo, además de cuestionar la fuerte presencia policial.

"Muchos docentes y auxiliares cuando ingresamos al sistema educativo, a través de suplencias que se dan en asambleas, que fueron suspendidos por la pandemia desde marzo. A cambio de eso la provincia puso el plan Piedas (Programa de Incorporación Especial de Docentes y Auxiliares Suplentes), que se dieron en abril y mayo, que son precariza aún más nuestro trabajo, que son de 15.000 pesos. Todos no pueden entrar porque tiene como requisitos haber trabajado 3 meses el año pasado de manera continua y no tener cargo actualmente. Si un docente tiene dos módulos que representan 5.000 pesos, no lo puede cobrar", lamentó.

"Estamos al 26 de noviembre y vamos a llegar al verano y no vamos a tener ingreso mensual mientras los funcionarios de la jefatura distrital, ni la jefa regional, ni la presidencia del consejo escolar, que no han dado respuestas, van a seguir cobrando. Vamos a seguir acá pidiendo una respuesta", añadió Pomponio.

Por último, el docente que integra la agrupación Roberto Santoro del Suteba desidente, expresó el malestar hacia la conducción gremial. "Ni ATE ni el Suteba nunca acompañaron al reclamo. Son cómplices de esta situación", aseveró.