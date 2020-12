Naty Jota también fue descubierta con tuits racistas y pidió disculpas

La periodista Natalia Jersonsky, conocida popularmente como Naty Jota, fue tendencia este martes en las redes, tras salir publicados viejos posteos de su cuenta de twitter, cuando tenía 15 años, en 2010.

“Amanecí como el c... porque de repente me están matando por tuits viejos”, expresó la ex Espn, a través de un video, donde lamentó y dijo sentirse “avergonzada” por ello y asumió que los posteos “eran tuits chotos” pero solo reconoció que “en cualquiera de las notas que he hecho sobre mi carrera pueden ver que cuando yo arranqué en Twitter tenía 15 años y la moda era (usar) humor negro, que hoy en día no es soportable y súper cuestionable. No digo que antes. Y yo quería sumar seguidores, me divertía. Y entré en esa”, explicó.

“En el 2010 tenía 15 años, naturalmente puedo ser un poco imbécil. Fue hace 10 años: culturalmente y socialmente había un montón de cosas permitidas que, por suerte, ya no lo están”, destacó aungustiada.

“Son todos unos caraduras en levantar el dedo, exponerme o intentar cancelarme”, dijo la periodista, que tiene más de 900.000 seguidores en Twitter y en Instagram tiene 1.902.000 seguidores.

Este “carpetazo” también lo tuvieron varios integrantes de Los Pumas, que tuvieron este martes un nuevo episodio de repudio en las redes, tras salir a la luz tuits racistas por parte del ahora ex capitán del conjunto albiceleste Pablo Matera y de los rugbiers Guido Petti y Santiago Socino.