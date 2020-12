Insólito: un diputado dijo que Viviana Canosa lo amenazó y se abstuvo de votar

El diputado por el Frente de Todos Daniel Julio Ferreyra, denunció que recibió amenazas luego de haberse pronunciado a favor de la legalización de la Interrupcion Voluntaria del Embarazo. Por eso, cuando le tocó el turno de exponer sorprendió a todos, al decir: "No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas".

Esto sucedió luego que la conductora televisiva Viviana Canosa lo “escrache” en redes sociales y en su programa: "Voy a ir casa por casa diputado, a la suya también. Den explicaciones. No se vendan, por Dios. ¡Tengan dignidad!! Usted está a favor de la billetera".

Ante estos comentarios, Ferreyra aseguró que "De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mi. Una periodista cotizada, cuando yo hablaba a favor de las mujeres que se ven obligadas a recurrir un aborto, no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley", dijo.

"No sé si la señora vendió alguna vez algo suyo por plata. A mí nunca me pudieron comprar. No tenía ningún derecho a decir que me habían comprado el voto", concluyó el funcionario..