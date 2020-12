Once Unidos peleó pero no le alcanzó

Once Unidos batalló y casi estira al tie break, donde pudo pasar cualquier cosa. (Foto: Prensa Once Unidos)

No siempre las derrotas son sinónimo de fracaso o hacen que de nada sirva el proceso y el camino transitado. A Once Unidos hoy le va a doler la caída frente a Paracao de Paraná en la segunda semifinal de la Copa RUS Argentina, pero mañana cuando lo analice friamente, le saldrá la sonrisa de haber completado una primera experiencia en la máxima categoría del vóley nacional a la altura, con la frente alta, metiéndose entre los primeros cuatro y peleando hasta el último punto para poder llegar a la final. No pudo ser, los entrerrianos cerraron mejor y se quedaron con la ajustada victoria por 3 a 1 (24-26, 19-25, 25-23 y 29-31) para jugar la definición frente UPCN de San Juan.