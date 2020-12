Al final, Osse dijo que se "equivocó" con la suba de tasas del 24% y reconoció que será mayor el ajuste

Obras Sanitarias afirmó este viernes que se "equivocó" con la suba de tasas del 24 por ciento que había anunciado semanas atrás y reconoció que el ajuste que impactará sobre los bolsillos de los marplatenses en 2021 será mayor, tal como lo habían advertido desde la oposición.

"Hoy Obras Sanitarias vino a reconocer que efectivamente se equivocó con el 24 por ciento de aumento porque era más que eso", confirmó en una primera instancia Verónica Lagos, concejala del Frente de Todos e integrante de la comisión de Recursos Hídricos del Concejo Deliberante.

En declaraciones a 0223 Radio, la edil aseguró que en el encuentro de comisión, al que asistió el gerente de Comercialización de la firma, Mario Real, no terminó de quedar en claro "cuál será el monto de incremento". "Se hizo una pregunta básica: cuál es el máximo que puede llegarle a una persona que no paga el mínimo, y eso no se contestó en ningún momento", señaló.

Desde el kirchnerismo habían aseguraron, en base a simulaciones y cálculos propios, que el ajuste tarifario sería, en promedio, del 46 por ciento. Sin embargo, sin dar mayores precisiones, desde la firma estimaron que no superará el 29 por ciento para la mayoría de los casos.

"Es muy difícil este estudio, es muy difícil cuantificarlo en dinero porque los porcentajes no dicen nada por sí solos. Y fue una pena que se hayan llevado las simulaciones para poder constatar lo que se dijo en la comisión", cuestionó Lagos.

La edil insistió en la importancia de brindar una información clara a la comunidad marplatense al tener en cuenta que "este tipo de temas repercuten directamente en la economía familiar". "Muchas veces el vecino se organiza en base a los anuncios pero después se sorprender porque le llega más del doble de lo que se dijo", graficó.

En la comisión, el Frente de Todos ratificó su negativa al presupuesto y la actualización tarifaria que propuso Obras Sanitarias para 2021 pero el expediente de todos modos obtuvo un despacho favorable tras el acompañamiento de Cristina Coria (UCR), Mauricio Loria (Agrupación Atlántica), Mercedes Morro (Tercera Posición) y Liliana Gonzalorena (Coalición Cívica), quien se abstuvo.

Ahora, el tratamiento de los proyectos pasará a la comisión de Hacienda. De obtener otro despacho favorable en esa instancia, podrá discutirse y aprobarse en sesión ordinaria. "Es increíble que se haya aprobado sin tener certezas del aumento. Esperemos que en esta comisión se pueda esclarecer bien lo qué va a pasar", sostuvo Lagos.