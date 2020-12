Advierten que el incremento de la tarifa de Osse treparía en promedio al 46%

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos de General Pueyrredon advirtieron que las tarifas de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) treparían al 46%, duplicando así el aumento estimado.

La concejala Verónica Lagos explicó que en base a simulaciones propias, los incrementos llegarían en promedio al 46%, por encima del 24% pactado por las autoridades de la empresa.

"Vemos con gran preocupación la distorsión entre lo anunciado por la gestión en el marco del tratamiento del presupuesto y lo que efectivamente aumentaría. Hemos solicitado a la empresa las simulaciones que corroboren esto, pero en los estudios propios vemos que hay subas de hasta el 58%", indicó la integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, Obras y Servicios Sanitarios del Concejo Deliberante.

Ante esta situación, la edil del Frente de Todos demandó transparencia "para que los vecinos y las vecinas de Mar del Plata y Batán sepan cuánto van a pagar en su próxima factura de Osse".

"En este contexto de crisis, no podemos permitir que no sea clara la información. Es un momento muy complicado, luego de un año en el que los y las marplatenses sufrieron incrementos por parte del Municipio y tuvieron que atravesar la pandemia. No podemos seguir castigando a los contribuyentes", exigió.

Por último, Lagos destacó que el expediente aún se encuentra en tratamiento legislativo. "Esperamos poder seguir trabajando en este presupuesto y que las autoridades consideren realizar las modificaciones necesarias para no volver a afectar los bolsillos de las y los contribuyentes nuevamente", concluyó.

El cálculo de los gastos y recursos que acercó la empresa para el ejercicio 2021 asciende a un monto total de 3.796.892.883.00 pesos, lo que representa casi un 14 por ciento más con respecto a lo que se había proyectado para este 2020, donde la cifra fue de 3.340.421.463,54 pesos.