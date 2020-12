Kicillof: "Necesitamos reforzar la consciencia de aquellos que se relajaron"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el Ministro de Seguridad Sergio Berni junto al intendente Guillermo Montenegro encabezaron el acto de lanzamiento del tradicional operativo policial, que este año se llamará "De Sol a Sol" debido a que se desplegará a más municipio y estará enfocado también en controlar los cuidados por la pandemia en la nocturnidad en Mar del Plata y el resto de la costa atlántica.

Kicllof relató que especialmente este año decidieron cambiarle el nombre al operativo y ponerle Operativo de Sol a Sol. "No estamos en contra de ninguna actividad, supimos disfrutarlas. Pero aprendimos que lo más contagioso que hay, lo más riesgoso es estar un grupo de personas en una reunión cerrada, con poca circulación de aire", dijo.

Por eso, apuntó a los controles de las actividades culturales y de entretenimiento y remarcó que debido a esa situación suele repetir que "atravesar esta enfermedad implica sacrificios". "La inmensa solidaridad impidió que colapsara el sistema sanitario. Ahora hace falta un esfuerzo más porque ya está más cerca la vacuna", sostuvo.

"Hemos tomado una decisión muy sabia. Darle curso a la temporada en la provincia, pero con protocolos y cuidados. Necesitamos reforzar la consciencia de aquellos que se relajaron. Los entendemos a todos, pero hay que seguir cuidándose", insistió.

El gobernador remarcó que el 2020 estuvo marcado "por la enfermedad, por la muerte". "El coronavirus contagió a algunos, pero a todos nos sumió en una situación de incertidumbre y fragilidad. No hay ningún habitante del planeta que no sepa de qué se trata. Hace un año no existía en nuestra mente", dijo durante su discurso.

En esa línea, señaló que el virus "todavía está muy lejos de haber sido vencido". "Atravesamos la pandemia. Hoy mismo hubo que interrumpir los vuelos con algunos destinos", marcó. A su vez, remarcó que hubo quienes intentan plantear que no solo la pandemia ya pasó, "sino que nunca existió" lo cual sostuvo que es muy peligroso para todos los bonaerenses.

Kicillof destacó el trabajo conjunto con todos los intendentes de la provincia para lograr un "objetivo que parecía imposible" y sostuvo que de momento se logró: "Que ningún bonaerense se quede sin atención médica".

El primero en tomar la palabra fue el intendente de General Pueyrredon que trazó un balance de "un año realmente complejo" y marcó el desafío que supone la llegada de turistas en una temporada en el medio de una pandemia, algo inédito para la ciudad y el país.

Montenegro remarcó que a Mar del Plata le costó mucho llegar a la situación actual, con el sistema sanitario lejos del colapso, y por eso envió un mensaje a los turistas que decidan llegar a la ciudad. "Le pido a quienes nos visitan que sean muy estrictos con los protocolos y las medidas de seguridad. Va a ser un verano en pandemia", remarcó el jefe comunal que dijo que de ese cumplimiento depende el trabajo de muchos marplatenses.

En cuanto al lanzamiento del Operativo Sol, Montenegro contó que habló con el ministro de Seguridad Sergio Berni debido a que la policía va a tener que cumplir tareas que jamás realizó durante una temporada de verano, como garantizar el cumplimiento de protocolos en locales gastronómicos y el distanciamiento en espacios públicos.

Luego fue el turno de Sergio Berni, quien ponderó el trabajo de los efectivos policiales que luego de la temporada anterior pusieron el cuerpo para trabajar durante la pandemia. "Ninguno pudo tomarse vacaciones. Perdimos 30 hombres, pero ninguno bajó los brazos", dijo el ministro.

Desde este domingo los alrededores de la Plazoleta Almirante Brown sobre el Boulevard Marítimo fueron cortados al tránsito vehicular para despejar la zona para la ubicación de cientas de patrullas policiales.

Mar del Plata tendrá para este verano a unos 900 efectivos de las 11.800 que serán distribuidos en todos los distritos turísticos bonaerenses.