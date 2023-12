Montenegro: "En seguridad no hay grises: se cuida o no se cuida y se castiga al que comete delitos o no"

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, participó este martes del lanzamiento del Operativo de Sol a Sol desde la Rambla de Mar del Plata y destacó la importancia del despliegue policial para garantizar la seguridad de marplatenses y turistas durante la temporada de verano.

Después de agradecer al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, Montenegro resaltó la participación de más de 22 mil efectivos policiales que se encargarán de "cuidar" a los veraneantes en Mar del Plata y otros destinos de la Costa Atlántica.

"Nosotros siempre planteamos que en seguridad no hay grises. Se cuida o no se cuida, se previene o no se previene y se castiga al que comete delito o no", marcó el jefe comunal.

"En esto hemos venido realizando un trabajo en conjunto en estos más de 4 años que nos toca trabajar y que ha significado también una recuperación muy importante para Mar del Plata del público joven, los que han decidido no solamente a venir a trabajar, a disfrutar en los eventos, sino también a trabajar", agregó Montenegro.

"Y en esto hubo una decisión en conjunto llevada adelante no solamente por el gobierno de la provincia, con sus integrantes del Ministerio de Seguridad, sino también con la Policía de la provincia de Buenos Aires para realizar los operativos necesarios para el cuidado de los jóvenes y que los jóvenes sigan eligiendo esta posibilidad de venir a nuestra ciudad, y también con lo que significan estos eventos, que no tiene que ver solamente con el divertimento, sino con la generación de un empleo en un momento sumamente complejo", dijo.

"Así que está claro que nosotros tenemos que seguir trabajando en conjunto, está claro que tenemos que seguir trabajando coordinadamente desde el Municipio, desde la Provincia, y también sin ninguna duda con las fuerzas policiales", completó Montenegro.