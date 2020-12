El radicalismo busca "ratificar el frente e ir con los mejores candidatos" para las próximas elecciones

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, consideró que la Unión Cívica Radical (UCR) debe "ratificar el frente e ir con los mejores candidatos" para las próximas elecciones nacionales, en el marco de la presentación en Mar del Plata de su lista para las internas del partido en la provincia de Buenos Aires.

"La intención es ratificar el frente. El criterio es ir con los mejores candidatos y que siempre tenga la oportunidad un radical de luchar en casa uno de sus pueblos y acordar las listas", explicó pose luego de ratificar la presencia de la UCR dentro de la alianza de Juntos por el Cambio.

El intendente de San Isidro arribó a Mar del Plata para presentar la lista 14 denominada Protagonismo Radical para las elecciones internas de la UCR en la provincia de Buenos Aires que se desarrollarán el próximo 21 de marzo.

En su estadía, Posse se reunió con distintos dirigentes antes del inicio de la temporada alta. "La Mar del Plata nacionalizada que ve todo el país en enero la aprovechamos para producir un foco de impacto político en los temas más importantes", aseguró en diálogo con 0223.

"La razón de la presencia es la organización del radicalismo. Ratificamos Juntos por el Cambio partiendo de la base que buscamos un radicalismo fuerte, potente y con naturaleza de carácter para poder ampliar ese 41% de votos logrado en la última elección", sostuvo.

"No hay otra manera de equilibrar el sistema de partidos políticos si no es reuniendo a la oposición democrática. Sin la presencia de la UCR no hay frente. El radicalismo convocante es la manera que entendemos que se puede hacer ese equilibrio de los partidos políticos", agregó.

"Es bueno que haya una interna y se hayan presentado dos listas. Hubo una afiliación muy masiva de fichas jóvenes y nuevas. Nuestra lista amalgama antiguos y nuevos movimientos con la presencia de dirigentes como Federico Storani y Juan Manuel Casella", concluyó.

En Mar del Plata, la lista 14 de Protagonismo Radical estará encabezada por Nicolás Maiorano, Pía Dimarco, Cristian Cativiela y Carola Castro.