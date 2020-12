"El Dipy" reversionó Par-Tusa para manifestarse contra la vacuna Sputnik V

David Adrián Martínez, más conocido como El Dipy, decidió escribir una canción contra la vacuna Sputnik V.

Todo comenzó el jueves pasado, cuando el cantante de cumbia hizo un duro descargo al ver un video de una canción suya usada para incentivar la campaña de vacunación del Gobierno nacional. "¿El Gobierno y los periodistas te militan con canciones ahora? Nooo. De ninguna manera. Denme cinco minutos", escribió en su cuenta de Twitter.

El Dipy se mostró muy enojado ante la canción, y aseguró que "se metieron" en lo suyo, dado que la melodía es de su autoría. "No lo puedo permitir", explicó y decidió responder con una reversión del "Par- Tusa" para mostrar su posición.

Es por eso que el músico aprovechó la ocasión para subir un video en su Twitter, en donde canta la nueva versión, que dice: "Ya no hay excusas, no importa lo que digan. Fueron a buscar la rusa, que no la aprobó la Anmat. Ustedes se abusan de mi pobre Argentina. Ya no roban con carpuza, a la vista de todos está. Ya pónganse a trabajar, porque la gente se va a enojar". Luego, continúa: "Andá a la p. que te parió. Vení, militame ésta. El hambre de la gente no puede esperar. No queda nada por chorear, ahora hay que laburar. Todas las mentiras se les van a acabar".

En los últimos días, El Dipy volvió a cruzarse en redes sociales con militantes del gobierno de Alberto Fernández. Y este último fin de semana enumeró en un hilo de tuits los momentos o argumentos que, según él, demuestran los errores o contradicciones del oficialismo. Este posteo fue retuiteado por el expresidente, lo que generó aún más la reacción de diversos seguidores afines al kirchnerismo.