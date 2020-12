Los comercios marplatenses acusaron una caída del 23% en las ventas en noviembre

Un relevamiento de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) constató una caída en las ventas del 23 por ciento durante noviembre y ratifica la persistencia del fuerte impacto que tuvo la pandemia del coronavirus para el sector.

“Si bien se ha registrado una caída de ventas durante el ante último mes del año, ésta ha sido levemente inferior al mes de octubre en el cual se registró un 27%”, analizó Raúl Lamacchia, el presidente de la entidad, sobre los resultados obtenidos en el informe realizado.

El universo de los encuestados estuvo conformado por los rubros considerados no esenciales como son los de artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; textil blanco y ropa de cama; mueblerías; entre otros.

Ante la consulta sobre cómo esperan que evolucionen las ventas en los próximos tres meses, el 60% de los comerciantes considera que aumentarán, el 37,8% que se mantendrán sin cambios y sólo el 4,4% que bajarán.

“Estos datos también son significativos acompañan este indicio de crecimiento en el sector comercial. Si recordamos las encuestas anteriores podremos ver que en el mes de agosto, cuando se les hizo esta misma pregunta el 44% respondió que auguraba una caída en las ventas para los meses de septiembre, octubre y noviembre”, añadió el titular de Ucip.

En referencia a cuánto espera que varían sus ventas en diciembre respecto a noviembre el 49,5% dijo que crecerán entre el 1 y 25%; el 22% entiende que el crecimiento será entre el 26 y 50%; el 20,8% respondió que se mantendrán sin variación; el 4,9% entiende que caerán entre el 1 y 25%; el 1,6% considera que tendrán una baja del 26 al 50%; y el restante 1,2% manifestaron que para ellos crecerán más del 50%.

Por último, respecto a variaciones de ventas, respondieron sobre cómo esperan que aumenten o disminuyan sus ventas promedio en el año 2021 con respeto al 2020. Aquí el 90% coincidió que esperan un aumento, y a su vez, el 70% dijo que será con una recuperación promedio que oscilará entre un 20 y 30%, mientras que un 10% cree que las ventas en el 2021 bajarán respecto al 2020.

Abastecimiento de mercadería e impacto del dólar

Sobre el abastecimiento de mercadería el 50,2% contestó haber tenido problemas. A su vez, el 70% de ese universo respondió que los proveedores no les entregan porque no tienen mercadería y el 30% restante creen que no reciben les envían los productos ya que entienden que los proveedores o no tienen precio o están especulando de acuerdo a la suba del dólar.

Por último, se les pidió a los propietarios de locales una opinión en relación a cómo impacta el dólar en el precio de la mercadería. En este aspecto el 47,7% contestó que “sí y mucho”; el 38,6% “medianamente”; y el 13,7% restante respondió que “sí, pero poco”.