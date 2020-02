Montenegro llamó a "trabajar todos juntos" para solucionar "todos los problemas"

Ese fue el mensaje del intendente de General Pueyrredon durante el acto por el 146 aniversario de la fundación de Mar del Plata.

Este lunes se cumplen 146 años de la fundación de Mar del Plata y el intendente Guillermo Montenegro aprovechó la oportunidad para convocar a “trabajar todos juntos” para poder solucionar “todos los problemas, sobre todo, de los que menos tienen”.

"Cuando decimos que tenemos todo, realmente tenemos todo: tenemos una ciudad que es maravillosa todo el año y debemos destacar la importancia que tiene nuestro cordón frutihortícola, la industria, las playas, la laguna, sierras; es mucho más que una postal de verano lo que nosotros le podemos brindar a nuestro país”, sostuvo el jefe comunal al encabezar la ceremonia que se desarrolló en Plaza Colón, con la presencia de autoridades de la iglesia, Fuerzas Armadas, gabinete municipal y exCombatientes de Malvinas, entre otros.

En ese sentido, Montenegro consideró que hay que “estar juntos, pero juntos de verdad" para terminar con "la sensación de que hay una discusión permanente en los distintos tema". "No hay otra forma de crecer, no tengo ninguna duda de que los que tomaron la decisión de fundar Mar del Plata nunca pensaron que iba a haber dos o tres ciudades, porque no lo puede haber y eso es responsabilidad de todos nosotros. Y esto va más allá de los espacios políticos, está en cada uno de los marplatenses el esfuerzo que tenemos que hacer para trabajar todos juntos y en común para encontrar una solución para todos los problemas; sobre todo para solucionar los problemas de los que menos tienen”, definió.