Proponen crear una Comisión de Seguridad Pública y Protección en el Concejo

El proyecto lleva la firma del edil del Frente de Todos Vito Amalfitano, quien reparó en que se trata de una "necesidad postergada" ante el crecimiento de la cadena delictiva.

Desde el bloque del Frente de Todos elevaron un proyecto en los últimos días para crear una Comisión de Seguridad Pública y Protección en la conformación del Concejo Deliberante.

Vito Amalfitano, autor del escrito, explicó en diálogo con 0223 Radio que "se trata de una necesidad que tantas veces fue postergada en Mar del Plata"."Pasaron varios proyectos de distintos bloques políticos y nunca prosperaron", objetó el concejal.

El proyecto fue presentado en la reunión mensual que realiza el Foro de Seguridad, cuyos integrantes expresaron "mucha preocupación por una cadena delictiva que no solo no se detiene, sino que también avanza y crece". Además. le plantearon "inquietudes" que les transmiten desde la Secretaría de Seguridad que conduce Darío Oroquieta "y no son correspondidas". "No les brindan solución y no los reciben", recriminó el edil.

En la misma línea, Amalfitano cuestionó que "desde el Ejecutivo hay algunas cuestiones comunicacionales que no se traducen con la realidad". En este punto, señaló que el Presupuesto Municipal 2020 no contempla un incremento del 519% para la cartera de Seguridad, sino que será del 160%.

Según consignó el concejal del Frente de Todos, una vez que se termine de tratar el nuevo ejercicio se le dará debate a su proyecto. "Ahora el Concejo está metido en el microclima del Presupuesto, estamos muy abocados a esta discusión. Yo quiero creer que va a haber consenso", expresó. Y agregó: "Es increíble que una ciudad tan grande, con tantos conflictos como Mar del Plata no tenga una comisión de seguridad en el Concejo".

Para finalizar, Amalfitano se refirió al cruce entre los ministros de Seguridad de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, Sabina Frederic y Sergio Berni respectivamente, por la disposición de las fuerzas federales en el territorio. "Es una discusión que tiene que darse. Tiene que haber una gran responsabilidad de las autoridades locales que hablan mucho de seguridad pero finalmente no se ponen a disposición de determinadas cuestiones", cerró.