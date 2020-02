Sorpresa: Gabriel Piccato dejó de ser entrenador de Peñarol

Consumada la sexta derrota consecutiva ante Ferro, el director técnico no continuará al frente del "Milrayitas".

Veintidós días atrás, cuando Peñarol sumaba su cuarto triunfo consecutivo con brillo, nadie lo habría imaginado. Tal vez, tampoco ahora. Gabriel Piccato ya no es más director técnico del club de Garay y Santiago del Estero, en una salida aparentemente de común acuerdo luego de la derrota de anoche ante Ferro (80-69) en Buenos Aires, que significó la sexta caída consecutiva del equipo. Así lo informaron en twitter los periodistas Juan Martín Alliani y Martín Escalante del programa partidario Los Martines.

El exQuilmes Leandro Ramella (considerado a inicio de temporada), el histórico "Negro" Carlos Romano y Fernando "Tulo" Rivero, son algunos de los nombres que se barajan para reemplazarlo, supo 0223.

Peñarol entró en un tobogán en los últimos seis juegos: ante Olímpico y Quimsa en Santiago del Estero, San Martín de Corrientes en el "Poli", Hispano Americano -donde recibió 115 puntos- y San Lorenzo -98 a 87-. En algunos luchó más que en otros. Pero con algo en común: facilidad para anotar puntos, debilidad -que se profundizó- en defensa.

Así, cayó al 16° puesto de la tabla con un plantel donde la dirigencia aspiraba a no sufrir con los puestos de abajo tras dos temporadas donde la permanencia estuvo en riesgo. Con un rendimiento irregular, la utilización de 8 extranjeros hasta aquí, y el gran "karma" de haber ganado solo una vez fuera de Mar del Plata, Piccato no encontró la forma de estabilizar al equipo. De todos modos, en un ambiente como el básquetbol mucho más tolerante a los malos resultados, no deja de sorprender su salida.

Piccato había sido oficializado el 16 de junio pasado como flamante entrenador de Peñarol, en reemplazo de Leonardo Gutiérrez. Proveniente de La Unión de Formosa, primero participó del Mundial de China como asistente de Sergio Hernández -a quien había acompañado en el "Milrayitas" tres años atrás- en la Selección argentina que luego sería subcampeona mundial, y de inmediato llegó y se puso a las órdenes del equipo, que llevaba unos días ya entrenando.

En la presente Liga Nacional, Peñarol suma 9 victorias y 13 derrotas, las últimas seis de manera consecutiva, situación que hizo caer al equipo al 16° puesto de la tabla. Previamente, había disputado el Súper 20, con seis derrotas y dos victorias.

La dirigencia peñarolense, con Domingo Robles a la cabeza y el manager Sebastián "Tato" Rodríguez, ya barajan nombres para reemplazar a Piccato. El próximo juego, será el 27 de febrero nada menos que ante San Lorenzo en el Polideportivo Islas Malvinas.