Kimberley sufrió otro "mazazo" en su casa

El "dragón" volvió a perder como local y compromete su clasificación en la Región Pampeana Sur. El conjunto de Juan Manuel Vuoso cayó 2 a 1 con El Fortín de Olavarría y deberá jugarse todo en las dos últimas de visitante.

Al igual que la semana pasada, Kimberley chocó con un equipo maduro, menos experimentado pero igual de inteligente para jugarle, para cortarle los circuitos y para obligarlo a caer en la desesperación. El Fortín de Olavarría se llevó tres puntos de oro del "José Alberto Valle", se impuso por 2 a 1 y deja al rojo vivo la zona que tendrá al "dragón" con la necesidad de buscar la clasificación de visitante frente a Racing de Olavarría y Ciudad de Bolivar.

Lo más importante para Kimberley es que se repuso a un rápido gol rival y, más allá de que en los instantes siguientes cayó en la desesperación, con el correr de los minutos recuperó la identidad y empezó a manejar la pelota buscando las diferentes opciones para llegar al arco de Ramírez. Apenas habían pasado tres minutos cuando Sánchez mandó un centro desde la izquierda, Piecenti peinó en el segundo palo y más atrás la empalmó Tolosa para colgar en el ángulo de Barucco que nada pudo hacer. De ahí en más, le costó un ratito reacomodarse al "dragón" que sufrió con algunas contras bien manejadas por la visita y estuvo impreciso en la generación. El error más grande de El Fortín, fue ponerse nervioso cuando Fortete aplicó un fuerte golpe sin pelota a Piecenti que González no vio y el partido se picó, se fue expulsado Senzacqua y el local se tranquilizó.

Con eso, vinieron aparejadas las situaciones de gol que lo hicieron merecedor de llegar a la igualdad antes del final del primer tiempo. Porque Goiburu llegó al fondo por derecha, tocó al medio y Cardellina no alcanzó a empujar en la boca del arco; una jugada preparada a la salida de un córner pudo ser el golazo de la fecha: Luengo cruzó todo el área para la llegada de Mañas que la agarró como venía y le sacó pintura al ángulon izquierdo de Ramírez. El goleador Rondanina también probó las manos del arquero que respondió con solvencia. Hasta que a los 35', se juntó Barreiro con Rondanina que pivoteó, el "10" frotó la lámpara para asistir a Joaquín Baigorria que se metió de "9" y cuando la bajó le rompió el arco con fuerte zurdazo de sobre pique. El tanto golpeó a la visita que casi sufre el KO en la siguiente, falló la defensa, no llegó Ramírez y Cisneros terminó sacando sobre la línea. En la última de la etapa, Barriento exigió con un tiro libre que se perdió por el córner.

Como era de esperar, el "dragón" fue el protagonista en el arranque del complemento, desniveló por las bandas pero faltó que alguien conecte por adentro. A El Fortín le quedaba lejos el arco de Barucco y se empezó a animar con remates de media distancia. Por esa vía, hizo un llamado de atención con un remate de Sánchez que se desvió y se perdió apenas encima del travesaño. A partir de ahí se animó, ingresó Quimey Marín que le dio otro ritmo a los olavarrienses de mitad de cancha en adelante. Y los disparos desde lejos fueron la fórmula. Tanto el ingresado, como Barrientos, estuvieron cerca de desnivelar. Le costó tomar nuevamente el control del juego al local y no podía llegar con juego elaborado a Ramírez.

Vuoso intentó darle frescura en ataque con Costa y De Hoyos, pero recibió un mazazo. En la primera jugada, después de sacar a Rondanina, armó una contra perfecta El Fortín por izquierda, Bianciotto en la primera pelota que tocó le marcó el pase a Marín, recibió el pase atrás, se acomodó en cara a cara con Fortete y sacó el zurdazo bajo, fuerte, esquinado, para superar a Barucco y sellar el 2 a 1 que cayó como un baldazo de agua fría. González le cobró una falta que no pareció en la medialuna y Barreiro no lo pudo aprovechar. El "dragón" iba con más empuje que ideas, Fortete se paró decididamente de "9", pero era más claro El Fortín de contra. Es más, si no hubiera sido por Barucco que descolgó del ángulo una excelente comba de Marín, la diferencia pudo ser mayor. También lo pudo empatar Baigorria en una segunda pelota de un centro que sacó Ramírez, cabeceó Baigorria y Barrientos sacó sobre la línea.

Fue derrota de Kimberley que puede costar caro. Dolor de cabeza para el equipo marplatense que deberá sacar a relucir toda su personalidad en las dos fechas que le quedan de visitante para seguir en carrera en el Regional.

Síntesis

Kimberley (1): Gabriel Barucco; Fermín Iriate, Guido Lucero, Emiliano Fortete y Franco Mañas; Joaquín Baigorria, Damián Luengo y Ezequiel Goiburu; Matías Barreiro; Matías Cardellino y Marcos Rondanina. DT: Juan Manuel Vuoso.

Cambios: ST 22' Agustín Costa por Cardellino y 29' Pablo De Hoyos por Rondanina.

El Fortín (Olavarría) (2): Néstor Ramírez; Facundo Cisneros, Hugo Larregina, Matías Mignone y Enzo Barrientos; Bernardo Junger y Lautaro Colo; Gustavo Tolosa, Daniel Sánchez y Agustín Ruppel; Emiliano Piecenti. DT: Gabriel Senzacqua.

Cambios: ST 10' Quimey Marín por Sánchez, 27' Alejandro Bianciotto por Rúpell y 41' Rodolfo Martínez por Tolosa.

Goles: PT 3' Tolosa (EF) y 35' Baigorria (K); ST 30' Bianciotto (EF).

Árbitro: Víctor Hugo González (Tandil).

Estadio: José Alberto Valle.