Buscan a un adolescente que desapareció de su hogar

Se llama Maximiliano Encina y tiene 15 años. Fue visto por última durante la medianoche del lunes.

Una familia marplatense junto a la policía buscan por estas horas a Maximiliano Encina, un adolescente de 15 años que desapareció durante la medianoche del lunes.

En diálogo con 0223, Patricia, su madre explicó que “Me levanté a las ocho de la mañana, fui a despertarlo para desayunar y no estaba en su habitación”

Según dijo la mujer, el adolescente salio de su casa a medianoche y no llevó documentación ni dinero consigo. Además no tiene celular.

“Solo falta una campera negra, su mochila, zapatillas negras, no te puedo dar mas detalles de cómo estaba vestido”, dijo Patricia.

Maximiliano mide 1,60, tiene pelo negro enrulado, tez blanca y ojos marrones.

Quien pueda brindar alguna información sobre el paradero del menor puede contactarse con Patricia al 011 152397-9805