Brian Rosso se quedó en Tucumán y dio su versión de la polémica

Luego del ida y vuelto generado por la decisión de la AARA de que se vuelva de la preparación que realiza con la Selección Nacional por no respetar el plan de entrenamiento, el remero marplatense decidió permanecer en Tafí Del Valle y explicó los motivos.

"Me quedé porque sentí que era una injusticia", es la frase de Brian Rosso que retumba en los micrófonos de Marca Deportiva Radio (lunes a viernes de 17 a 19 por FM 99.9). Tras permanecer en silencio, el remero marplatense entendió que lo mejor era salir a aclarar la situación tras la repercusión que tomó la decisión de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados y, sobre todo, el descargo a través de su cuenta de twitter.

Jamás voy a dejar que manchen mi carrera deportiva ni mi nombre pic.twitter.com/Mf6WHOuRDA — Brian Rosso (@brarosso) February 25, 2020

En diálogo con Rodrigo Divito, desde Tafí Del Valle, Rosso aclaró la polémica que lo envuelve y dio su postura. "La Asociación me mandó un pasaje de vuelta a Mar del Plata porque, supuestamente, yo hacía lo que quería en la concentración y no seguía el plan de entrenamiento. La realidad es que yo llegué con una contractura en el cuello y no podía remar, se lo aclaré a los entrenadores. Siempre cumplí con el resto del plan de entrenamiento y cuando empecé a subirme al bote no me sentía cómodo remando a ritmo bajo y prefería hacerlo solo", explicó.

Más allá de una sanción deportiva que se le pueda aplicar y lo prive de su ilusión olímpica, a Rosso también le molesta que "todo esto está manchando mi nombre, porque jamás hice lo que dijeron. No hay comunicación con los dirigentes. El que me mandó el acta por whatsapp, lo hizo cuando le dije a Ariel Suárez que nunca me habían informado".

Si bien la intención de los dirigentes era que volviera, la decisión de Rosso fue permanecer en Tafí del Valle y continuar con el entrenamiento como estaba previsto. "Creo que si me volvía era peor y decidí quedarme", aseguró. A su vez, afirmó que "en un mes es el Preolímpico en Río de Janeiro y lo ideal sería que la situación se resuelva después de eso, para poder enfocarme en semejante objetivo".