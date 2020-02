A un mes del inicio de clases, hay 24 escuelas que siguen con riesgo edilicio

Lo informaron desde el Suteba local. Responsabilizan de ello al intendente Montenegro por no firmar un convenio con la provincia. “Fue una decisión política que perjudica a la comunidad educativa marplatense”, advirtieron.

El 2 de marzo arrancan las clases en Mar del Plata y a menos de un mes, aún hay 24 establecimientos educativos con graves fallas en materia de infraestructura, según denunciaron desde el Suteba General Pueyrredon.

En diálogo con 0223, Gustavo Santo Ibáñez, secretario general del gremio docente en la ciudad, responsabilizó directamente al gobierno de Guillermo Montenegro, “por tener una decisión política que perjudica a la comunidad educativa marplatense”.

“Lamentablemente hoy Mar del Plata y otros distritos se han negado a firmar el convenio `Escuelas a la Obra´, lanzado por el gobernador Kicillof : había un compromiso por el cual los municipios iban a recibir recursos de la provincia y el municipio iba a afectar parte del Fondo de Financiamiento Educativo (FFE) en las primeras etapas, para los establecimientos con riesgo de inicio lectivo. El no firmarlo es una gravísima decisión política, porque adujeron falta de claridad y cuando uno ve el convenio, es muy claro”, remarcó Santo Ibáñez.

En esa cuestión, apuntó contra el oficialismo: “Repudiamos las declaraciones de la edil Marianela Romero, de la UCR, que muy suelta de cuerpo dijo que la firma del convenio implica desfinanciar el sistema educativo municipal. Declaraciones imprudentes e ignorantes”, cuestionó.

“El FFE no se está aplicando para problemas de infraestructura: tenemos 24 escuelas con importante riesgo de inicio, considerados por el mismo Consejo Escolar como de alta prioridad, de un total de 76 que se informaron a la provincia en diciembre. Dato que no es real, ya que hicimos nuestro relevamiento en ese momento y más de 100 escuelas no estaban en condiciones. En verano se ha trabajado pero faltan esos recursos de la provincia. Lamentablemente la gestión educativa municipal, con no firmar este convenio, perjudica a una importante cantidad de matrícula”, cerró el titular del Suteba local.

Este lunes el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, aclaró que el rechazo al convenio provincial se tomó porque el plan del gobernador Axel Kicillof "atenta contra la autonomía municipal". "Este convenio es ni más ni menos que la intención del gobernador de decirnos qué hacer con fondos coparticipables", apuntó.