Sueños de Arrabal: "El espectador tiene que pensar que la marioneta tiene vida"

El espectáculo es para todo público. Adultos y niños, desde los 8 años, se deleitarán con un show que enaltece la vasta cartelera teatral y cultural marplatense. Los lunes de enero y febrero a las 22.30 en Cuatro Elementos.

En esta temporada la Compañía Ánima sube a escena con la obra Sueños de Arrabal. En el programa Primera Fila en 0223 Radio FM 102.1 dialogamos con el marionetista y titiritero Lucas Manso. Afirma que “es una historia de amor con la música y la atmósfera de tango” y además “tiene momentos de humor y momentos más nostálgicos”.

Las marionetas es un arte centenario que acompañaban a los juglares y trovadores. Son muñecos de trapo, madera u otro material manipulados con hilos y con técnicas muy precisas, por artistas. En donde llevan adelante un show y cuentan historias dramáticas o cómicas a través de la pantomima, el arte de narrar sin palabras. Con el tiempo se extendió por todo el mundo y Mar del Plata no es la excepción.

-¿Cómo está conformada la Compañía Ánima?

-Somos dos en la Compañía Anima, Sol Lavítola y yo. Hace más de 10 años que estamos juntos. El 2019, estuvimos de gira por Europa por 10 países, contratados para festivales de arte de calle. Donde pudimos mostrar nuestro arte por el mundo, hacernos conocer y abrir puertas. Fue una experiencia fabulosa y queremos volver.

-¿De qué se trata Sueños de Arrabal?

- Es un espectáculo que venimos trabajando ya hace un tiempo y fue evolucionando. Es el primer año que tenemos el espectáculo en el formato para sala porque nació como espectáculo callejero. Ahora tenemos seis marionetas en escena, pero arrancamos con dos y después anexamos más personajes. En la obra hay dos personajes principales: Simón y Antonia que son bastante solitarios y nostálgicos. Sueños de arrabal es una historia de amor con la música y la atmósfera de tango. Lo elegimos porque somos bien argentinos y nos gusta. Y los personajes dan bien el perfil arrabalero y es lo que queremos mostrar.

-¿Ustedes confeccionan las marionetas?

-Sí, nosotros tenemos un taller bien equipado con herramientas eléctricas y manuales como para poder hacer nuestras propias realizaciones. Ya sea marionetas o cualquier tipo de muñecos porque, en verdad, comenzamos siendo titiriteros y después nos especializamos en el arte de las marionetas. En donde, para el que no sabe la diferencia, la marioneta se manipula con una cruceta o mando, cuelgan de hilos, los piolines. Y los títeres es de manipulación mas directa, títere de guante, de mesa, hay varias técnicas pero uno toma el objeto con sus manos. En cambio, la marioneta la estas manipulando a distancia y siempre desde arriba, con sus limitaciones. Es difícil construir una marioneta pero no es imposible. Nuestras marionetas son hechas de madera y luego de construirla hay que empezar manipularla para ir conociéndola en los movimientos, es todo prueba y error hasta que la vas descubriendo.

-¿Cómo ingresaste al mundo de las marionetas?

- Fue hace muchos años. Comencé como constructor de títeres en las ferias y los vendía. Pero lo que yo quería era jugar con el títere, agarrarlo y darle vida. Y me entere que había un festival internacional de títeres, acá en Mar del Plata, que lo organiza Daniel Di Lorenzo que maneja el Vagón de los Títeres. Fui a ese festival y me sentaba con los niños a ver las funciones. Yo tenía 17 años y empecé a aprender el código que manejan los títeres. Acá no encontraba donde aprender, luego conocí a Jorge Rivera Woollands, titiritero marplatense y tomé algunas clases con él y después me largué solo. Fui investigando, también estuve trabajando en una compañía, compre libros en Buenos Aires para seguir aprendiendo y como autodidacta todo el tiempo, me fascinó ese mundo y no pare hasta el día de hoy.

-¿Cuál es la magia del marionetista?

-Yo creo que lo que los marionetistas y los titiriteros hacemos es tratar de darle vida a ese objeto porque si uno no lo manipula es inerte, sin vida. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que el espectador piense que ese objeto tiene vida. Estamos simulando en realidad, pero toda esa manipulación, esa técnica que ponemos tiene que llegar al espectador para que lo crea. Nosotros también tenemos que creerlo y ahí empieza la magia, hacer parte tuyo a ese muñeco. Sintiéndolo como cuando tocas un instrumento.

-¿Tienen voz las marionetas de Sueños de Arrabal?

-En este caso no. Contamos una historia simplemente con la ayuda de algunos textos de los actores Esteban Padín y Juan Britos y la música de algún tango. En realidad es todo sin texto, es pantomima. Con acciones damos a entender la historia.

-¿Es un espectáculo para qué tipo de público?

-Es un espectáculo para toda la familia. No es un infantil, nosotros recomendamos a partir de 8 años. Es para todo público y de hecho la mayoría son adultos. Sueños de Arrabal es una historia de amor con distintos matices y las marionetas tienen mecanismos que sorprenden. Tiene momentos de humor y momentos más nostálgicos.

Ficha Técnica

Sueños de arrabal

Dirección: Martín Pereyra

Asistente en escena: Elian Oteyza

Artistas: Lucas Manso. Sofia Lavítola.

Voces en off: Esteban Padín y Juan Britos.

Función: lunes de enero y febrero 22:30 hs.

Entrada: $ 250. Descuentos a jubilados y estudiantes.

Duración : 40 minutos aproximadamente.

Espacio Teatral: Cuatro Elementos. Sala Tierra. Alberti 2746