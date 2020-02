Los caminos rurales, desbordados por el temporal: "Algunas calles parecían ríos"

Desde el sector indicaron que la limpieza de los canales laterales es tan importante como el estado propio de las calles. Una vez más, cuestionaron la falta de recursos y el aumento de las tasas.

Producto de las fuertes lluvias que azotaron a Mar del Plata en las últimas horas, los caminos rurales se vieron desbordados ante el anegamiento del sistema de drenaje lo que provocó algunas pérdidas entre los productores del sector.

Si bien reconocieron que durante las primeras precipitaciones "el agua drenó bastante bien" por el largo período de sequías, la continuidad de las lluvias generaron algunos anegamientos en distintos campos de la región. "Al principio nos salvó la tierra que estaba bastante seca, pero cuando el agua corre tan violentamente los caminos desaparecen. Realmente algunos caminos eran ríos", graficó Ricardo Velimirovich, titular de la Asociación de Productores Frutihorticolas de General Pueyrredon.

El mantenimiento de los caminos es un reclamo histórico de los trabajadores del sector. "Se gastan recursos, pero no se hace un trabajo planificado de limpieza en los canales laterales, que es por donde debería correr el agua y no sobre la calle. Los caminos laterales son casi más importantes que las propias calles", sostuvo en diálogo con 0223 Radio.

Producto de esta situación, los productores sufrieron algunas pérdidas debido a la imposibilidad de despachar la mercadería. "Cuando llueve así se hace muy complicado sacar los productos, sobre todo teniendo en cuenta que no tenemos la posibilidad de ponerla en frío o guardarla. Son producciones que maduran y hay que sacarlas", indicó.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta para esta noche por tormentas intensas, lo que genera preocupación entre los trabajadores de la actividad. "Si vuelve a llover, a esta altura el agua ya no absorbe. La situación puede empeorar. Vamos esperar para hacer una evaluación sobre las pérdidas", relató.

Una vez más, Velimirovich apuntó contra las autoridades del Municipio y señaló que ya habían advertido "que era muy imprescindible mantener los caminos en condiciones". En este punto, señaló que el el dinero destinado para el Ente Municipal de Vialidad en el Presupuesto Municipal 2020 no contempla "comprar ninguna máquina". "No vemos una solución, las tasas siguen aumentando pero no tienen maquinaria para realizar los arreglos", concluyó.