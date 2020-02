Argentina, campeón anticipado y con boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio

El seleccionado argentino de fútbol Sub 23 se consagró campeón con puntaje perfecto, y a una fecha del cierre, del Torneo Preolímpico de Colombia y donde sacó boleto directo a los Juegos de Tokio que se desarrollarán entre julio y agosto. El elenco nacional venció con sufrimiento a los locales, 2 a 1. El domingo cerrará su participación ante Brasil, al cual podrá eliminar en caso de ganarle.

El equipo de Fernando Batista resolvió en tres minutos, en el comienzo del segundo tiempo, un partido que se le había presentado cuesta arriba en la primera etapa. Sufrió luego con el descuento colombiano, y posteriormente con la expulsión de Agustín Urzi, pero supo cómo mantener la ventaja a su favor y finalmente alcanzar sus objetivos.

El mencionado Urzi, a los 4 minutos del complemento, clavó un "zurdazo" bárbaro desde afuera del área para el 1 a 0. Luego, a los 7, el zaguero y capitán Nehuen Pérez aumentó de cabeza para Argentina. Edwuin Cetré, de penal, descontó a los 21´.

Los goles:

#PreolimpicoEnTyCSports ¡GOLAZO DE ARGENTINA! ¡BOMBAZO DE URZI para el 1-0 ante Colombia! pic.twitter.com/yTk7huZ5ms — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2020

#PreolimpicoEnTyCSports ¡GOL DE COLOMBIA! Cetré descuenta de penal y ahora Argentina gana 2-1. La Sub-23 necesita ganar para quedarse con un lugar en #Tokyo2020. pic.twitter.com/eyom4IAQJv — TyC Sports (@TyCSports) February 7, 2020

Síntesis:

Argentina (2): Facundo Cambeses; Hernán De la Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Nicolás Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; y Adolfo Gaich. Director técnico: Fernando Batista.

Colombia (1): Esteban Ruiz; Edwin Hererra, Willer Ditta, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Kevin Balanta, Eduard Atuesta; Nicolás Benedetti, Jorge Carrascal, Edwuin Cetré; y Johan Carbonero. Director técnico: Arturo Reyes.

Goles: ST 4m, Urzi (A); 7m, Pérez (A); 21m, de penal, Cetré (C).

Cambios: ST 0´ Matías Zaracho por Capaldo (A); 10m, Ricardo Márquez por Carbonero (C) y Mender García por Benedetti (C); 28m, Jaime Alvarado por Balanta (C); 34m, Tomás Belmonte por Mac Allister (A); 46m, Nazareno Colombo por Álvarez (A).

Incidencias: en el segundo tiempo: 23m, expulsado Urzi (A).

Árbitro: Piero Maza, de Chile

Estadio: Alfonso López, de Bucaramanga.