Se agudiza el conflicto en Glovo: bloquearon las cuentas de los repartidores

Tras el ruidoso paro que encabezaron en la noche del viernes y sábado en distintas zonas comerciales, los trabajadores exigen llevar la tarifa base a $70. "Nos pagan una miseria", reclamaron. Aseguran que varios repartidores ya cambiaron de firma.

Luego de la retención de tareas que realizaron los repartidores de alimentos que trabajan para la aplicación Glovo en la noche del último viernes y sábado, los trabajadores sufrieron un duro revés que agudiza el conflicto con la firma de bandera española: les bloquearon las cuentas.

En marco de un reclamo por la actualización de los salarios, los deliverys de Glovo realizaron un cese de actividades entre las 20 y 24 en lo que respecta los días de mayor demanda. Los repartidores recibían pedidos de parte de los consumidores pero no los entregaban, por lo que desde la firma decidieron bloquear las cuentas de aproximadamente 50 trabajadores.

"Nos bloquearon las cuentas para que no nos llegaran los pedidos. Esa fue la manera que encontraron de penalizarlos", explicó Matías, uno de los trabajadores, luego de una ruidosa protesta que encabezaron los repartidores de Glovo a puro bocinazo por distintas zonas comerciales de Mar del Plata como el Shopping Los Gallegos, Alem, Olavarría y Córdoba.

Glovo desembarcó en Mar del Plata en julio de 2018. Desde entonces, según denunció Matías a 0223, solo incrementó siete pesos la tarifa base que pasó de $35 a $42. En tanto, el kilómetro recorrido se mantuvo en $9 y el minuto de espera en $1.

Como contra partida, los repartidores de firmas como Pedidos Ya o Rappi aumentaron las tarifas en enero pasado a una cifra cercana a los $120. El planteo de los trabajadores es llevar la tarifa base a $70, el kilómetro recorrido a $18 y duplicar los bonos que le concedió la firma en los horarios de alta demanda. Producto de esta situación, Matías planteó que "muchos trabajadores eligen pasarse mayormente a Pedidos Ya".

Para distintos sectores, la temporada de verano cumplió con las expectativas y los deliverys no fueron la excepción. "La temporada está muy movida, pero no vemos una diferencia de plata al no tener los aumentos", reclamó.

Según indicaron desde el sector, Joaquín Gentile, el responsable de la empresa de origen español en Mar del Plata, les había anunciado un incremento salarial para noviembre, luego de las elecciones generales, y en segundo lugar para febrero, pero la promesa sigue sin cumplirse. En este marco, los trabajadores anunciaron que volverán a manifestarse en las próximas horas por la zona de Constitución. "Esto no puede seguir así, nos pagan una miseria", concluyó.