Solo el 30% de los marplatenses separa los residuos en su casa

Así lo estimaron desde la cooperativa Cura, que reclama al Ejecutivo por reanudar las campañas concientización sobre el tema, que dejaron de hacerse en 2015. “Sino hay publicidad, la gente se olvida”, razonaron.

Días atrás Leonardo Maceiras, gerente de operaciones del Ceamse, destacó en declaraciones a este medio, acerca de la importancia que la gestión de Guillermo Montenegro le dará a la separación de residuos. Sin embargo ese optimismo no es compartido por representantes de la cooperativa Cura, que manifestaron su malestar, tras la primera reunión con representantes del Ejecutivo.

Daniel Figueroa, presidente de la cooperativa Común Unidad de los Recuperadores Argentinos (Cura) sostuvo en diálogo con 0223, que “desde el 2015 los distintos gobiernos municipales dejaron de hacer campañas concientización sobre el tema".

Más allá de la preocupación por la falta de mantenimiento de las maquinarias en la plata de reciclado, que podría desencadenar en una protesta frente al Municipio y a un paro de actividades, Figueroa estimó que “cada 10 bolsas de basura que nos llegan los días de bolsa verde, 7 son con basura orgánica solo 3 con plásticos y material reciclable”.

“En los años fuertes de campañas como en 2011, 2012 y 2013 , la proporción era 60% bolsa negra y 40% verde, que no es mucho. Ahora es 70-30, la proporción es malísima”, razonó el representante de los recicladores.

En ese contexto, Figueroa insistió que “si no hay publicidad, la gente se olvida” y recordó que durante la gestión de Marcelo Artime al frente del Emsur, en la segunda gestión de Gustavo Pulti al frente de la intendencia, “se quiso elevar un proyecto para hacer multas por la no separación, pero no prosperó”, recordó.