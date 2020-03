Trabajadores del CPA Mar del Plata suspendieron la atención a pacientes

Aseguran que no cuentan con los elementos mínimos para brindar el servicio de atención a las adicciones.

Los trabajadores del Centro Provincial de Atención a las Adicciones (CPA) dijeron basta: desde este jueves suspendieron la atención a los pacientes debido a la falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales.

El dirigente de ATE, Facundo “Apache” Villalba, explicó que desde hace tiempo arrastran situaciones complicadas y piden respuestas a las autoridades, pero hasta el momento no les aportaron ninguna solución. En ese contexto, mediante una asamblea, los trabajadores decidieron dejar de prestar el servicio que incluye a unas 200 personas que se atienden allí.

“No vemos que haya habido un cambio o respuestas a las necesidades urgentes que planteamos”, dijo Villalba en diálogo con 0223 Radio.

A modo de ejemplo, señaló que desde junio no hay personal de limpieza en la sede del CPA y tampoco se recibieron elementos para mantener la higiene. “Todo lo que se hizo fue gracias a los trabajadores, pero se llegó a una situación límite. Los baños no están habilitados, porque se tapan y no hay personal de mantenimiento, no hay lavandina tampoco. Eso pone en riesgo la salud de los compañeros”, detalló.

Con la asunción del gobierno de Axel Kicillof, los trabajadores del CPA que habían dejado de aceptar nuevos pacientes, “decidieron liberar algunos turnos para mostrar buena voluntad”, reveló Villalba, pese a que “la demanda supera las posibilidades de atención”. “Hay solo tres psicólogos para toda la población”, advirtió.

“Vemos con preocupación como ha crecido el consumo problemática de sustancias. Vemos la aceleración en el inicio, en los niños y adolescentes, como también en la cantidad de sustancias. La situación es muy preocupante. Y cada vez hay menos respuestas del Estado”, agregó el dirigente gremial.

Los trabajadores esperan una respuesta del Ministerio de Salud de la Provincia y de la subsecretaría de Atención a las Adicciones para resolver los pasos a seguir.