Una cámara habría detectado a Ricardo Rodríguez: Policía Federal analizará las imágenes

Registra la salida en moto por espacio de una hora de la casa lindera a la de Claudia Repetto. Las imágenes son de mala calidad por lo que un equipo de expertos buscará mejorarlas.

A la par de los rastrillajes que aún continúan en la zona sur de la ciudad y el análisis de los horarios de las últimas conversaciones que Ricardo Rodríguez mantuvo con su hijo entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en que se fue de su casa, los investigadores aguardan el resultado del análisis de las imágenes de una cámara cercana a la casa ubicada en Don Orione al 1500 que fueron recuperadas en las últimas horas y en la que se distinguiría al hombre cuando salió con la moto que luego le dejó a su hijo.

Tal como adelantó en su momento 0223, además de las más de 70 cámaras analizadas en el comienzo de la causa a cargo del fiscal Fernando Castro, la semana pasada se tuvo acceso a los discos rígidos de cámaras cercanas a las casas que ocupaban Claudia Repetto y el hombre que fue su pareja hasta hace ocho meses.

Más allá de una primera visualiación en la que se nota la salida de una motocicleta del lugar en el horario señalado por el hijo de Rodríguez, la calidad de la imagen no es la mejor, por lo que se envió el material a la División Individualización Criminal de la Policía Federal en Buenos Aires para poder mejorarla.

Las fuentes consultadas por este medio confirmaron que la División con sede en la ciudad de Buenos Aires se especializa en el análisis de imágenes de video cámaras, en búsqueda fisonómica y en la determinación mediante peritos para identificar a las personas. “El sábado por la noche fueron enviadas y los resultados podrían estar en las próximas horas”, señalaron.

Esa tarea se suma a la pericia realizada con la motocicleta secuestrada para establecer un radio más chico de búsqueda. Una persona con características similares a la de Rodríguez cubrió una distancia en línea recta y debió regresar en una hora aproximadamente para poder hacer los cálculos necesarios.

“Es un dato más que se suma, aunque no tengamos precisión del lugar al que se dirigió porque la dirección de salida no está clara y si bien la moto no está en buenas condiciones, durante el horario analizado no hay mucho tránsito en la ciudad, lo que le habría permitido un viaje más tranquilo”, agregaron.

El tiempo a analizar no es casual ya que a partir del arduo trabajo realizado por personal de la DDI, el fiscal Fernando Castro tiene confirmado que el lapso de la última recorrida de Rodríguez en la moto, su regreso y la posterior salida en bicicleta de la casa ubicada en Don Orione al 1500 fue apenas superior a una hora.