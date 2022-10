Ricardo Rodríguez fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Claudia Repetto

Exactamente una semana después del inicio del juicio por el femicidio de Claudia Repetto, cometido el 1° de marzo de 2020 por su expareja, Ricardo Alberto Rodríguez, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 resolvió que el sujeto pasará el resto de sus días en la cárcel por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre mediando violencia de género

Si bien la sentencia dada a conocer este mediodía no representa ninguna novedad, ya que había podido acreditarse que el sujeto había asesinado a golpes a Repetto y enterrado su cadáver en un descampado del sur de la ciudad, durante el debate se pudieron escuchar testimonios de distintas personas que dieron cuenta de la personalidad violenta del asesino.

De hecho, en una de las cinco audiencias del juicio, los jueces del TOC N° 1, Mariana Irianni, Ricardo Perdichizzi y Juan Galarreta, siguieron con atención el relato de la exesposa de Rodríguez y madre de sus dos hijos, quien contó que, cuando planteó una separación, el hombre la golpeó y le fracturó un brazo.

Ricardo Rodríguez, preso desde marzo de 2020, estuvo prófugo durante 26 días y fue atrapado por los propios hijos de la víctima a pocas cuadras de donde vivía Repetto, en el barrio Termas Huinco. Tras confesar el crimen y señalar el lugar en el que había enterrado el cuerpo, quedó alojado en la Unidad Penal Nº44 de Batán, imputado por el delito de homicidio agravado al ser cometido por un hombre mediando violencia de género.

“Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, dijo Rodríguez en su declaración en Tribunales.