En Mar del Plata, los femicidas reciben perpetua: tres fallos ejemplares que deja este 2022

Bernardo Luis Baraj, Sergio Alejandro Cejas y Ricardo Alberto Rodríguez tienen algo en común: todos asesinaron a mujeres en Mar del Plata. A lo largo de este 2022, los tres femicidas también coincidieron a la hora de enfrentar su juicio y, en todos los casos, recibieron condenas ejemplares a perpetua.

De hecho, en el fallo más reciente que se dictó contra Rodríguez, el accionar de la Justicia no solo sobresalió por la pena impuesta sino por las medidas con perspectiva de género que instaron a implementar para tratar de prevenir este tipo de crímenes.

En el dictamen, los jueces Ricardo Perdichizzi, Mariana Irianni y Juan Galarreta reclamaron a las autoridades policiales “una exhaustiva y profunda capacitación en género y masculinidades a fin de formar grupos operativos especializados en este tipo de delitos, que tengan formación en la problemática”.

La perpetua contra Baraj

El 25 de febrero, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 condenó al femicida de Jordana Rivero a prisión perpetua, tras considerarlo autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por ser criminis causa y por femicidio.

La chica, que estudiaba Psicología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, fue asesinada en la madrugada del 2 de marzo de 2020, luego de invitar a Baraj y Paola Rojas, su pareja, al departamento que alquilaba en Salta casi Luro. La víctima los había conocido la noche anterior, en el bingo de Bolívar y Entre Ríos.

Bernardo Baraj.

A la estudiante de 28 años le quitaron algunos elementos de valor, las tarjetas de débito y la obligaron a revelar las claves. El femicida de 53 años maniató a Rivero y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Después, la arrojó al vacío desde el séptimo piso.

En el fallo, los jueces Alexis Simaz, Néstor Conti y Roberto Falcone también condenaron a Rojas a 7 años de prisión por el robo cometido antes del homicidio y, en virtud de una condena anterior, se le dictó una pena única de 9 años, por ser coautora de robo agravado y privación ilegal libertad con uso de violencia.

La perpetua contra Cejas

El 9 de junio, el mismo tribunal condenó al femicida de Gisel Romina Varela a prisión perpetua al comprobar que fue autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo por mantener una relación de pareja y femicidio.

Desde un auto, Sergio Cejas abordó sorpresivameten a su ex, una agente de la Policía Local, en la mañana del 8 de enero del 2019, cuando ella esperaba el colectivo en la parada de calle Alberti, entre Las Heras y Lamadrid. El hombre de 38 años le dio cinco balazos e intentó escapar en el mismo vehículo pero fue capturado en Miramar.

Sergio Cejas.

Al dar a conocer el fallo, Conti, Falcone y Simaz exigieron que el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires otorgue una reparación económica a la hija de Varela, y ordenaron que el auto del femicida sea vendido para que ese dinero también se destine para la joven.

La perpetua contra Rodríguez

El 31 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a prisión perpetua al femicida de Claudia Repetto por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre mediando violencia de género.

En su voto, la magistrada Mariana Irianni hizo énfasis en "el vínculo obsesivo-posesivo" que tuvo la relación entre el imputado y la víctima, y repudió el "destrato recibido" por los familiares de Repetto en manos de las autoridades policiales.

En sus últimas palabras, Rodríguez pidió perdón y dijo estar “muy arrepentido” pero el tribunal no le creyó. "No advierto que pueda tomarse como tal el ´arrepentimiento´ mencionado por el causante al inicio del debate, por no surgir una expresión sincera en tal sentido que permita atenuar la sanción a fijar", apuntó el juez Ricardo Perdichizzi.

La desaparición de Repetto fue denunciada el 2 de marzo de 2020, y tras 27 días sin rastros de ella ni de él, un amigo de la familia de Claudia detuvo a Rodríguez después de verlo circular impunemente en bicicleta por la zona sur, y avisó a los hijos y la policía.

Una vez en Tribunales, el femicida confesó el horror y confirmó que a Claudia Repetto la había enterrado en un pozo de un metro de profundidad en Los Acantilados, cubriendo el cuerpo con bolsas y una sábana. En su declaración, Rodríguez justificó el femicidio por celos, porque dijo que ella se iba a ver con otro hombre.