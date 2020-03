Por el cierre de fronteras, 50 marplatenses están varados en Andorra

Braian Di Rocca compartió el drama que vive después de que Norwegian Airlines le cancelara el vuelo de regreso que estaba previsto para el 31 de marzo. "No nos dan muchas respuestas", lamentó.

El drama que viven miles de argentinos se repite en distintas partes del mundo. Y Andorra, no es la excepción: hay medio centenar de marplatenses varados en el país y exigen respuestas de Aerolíneas Argentinas para que puedan ser incluidos en los vuelos de "repatriación" que prometió el Gobierno de Alberto Fernández en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

Braian Di Rocca es uno de los marplatenses protagonistas de la difícil situación que se atraviesa por esta fecha en el principado que se ubica entre España y Francia. "Acá, el 14 cerró todo y muchos teníamos un mes más de trabajo. Debemos ser unos 600 argentinos en total, entre los que hay 50 marplatenses, además de chilenos y latinos que se quedaron varados", comentó.

El joven, que se encuentra en la estación de esquí El Pas de la Casa, dijo que "muchas" personas se quedaron repentinamente sin empleo aunque destacó la postura que adoptaron algunas empresas frente al complejo contexto que se vive en todo el mundo por el avance del Covid-19.

"La empresa para la que trabajo, por ejemplo, me pagó el sueldo entero y hasta me pagaron demás, además de prestarme una vivienda para que me quede pero hay gente a la que le pagaron de menos, que no consiguió trabajo y que no tiene tanto dinero como para mantenerse mucho tiempo más acá", planteó.

En diálogo con 0223, el marplatense dijo que tenía un vuelo programado para el 31 de marzo con Norwegian Airlines que fue cancelado y acusó falta de respuestas concretas por parte del consulado y la cancillería argentina. "Hice distintas consultas y me daban información sin validez. La verdad que no hubo muchas respuestas", apuntó.

La expectativa de Di Rocca es poder acceder a los vuelos de repatriación que impulsa el Gobierno a través de Aerolíneas Argentinas pero señaló que desde la firma estatal todavía no se brindaron mayores precisiones al respecto. "Yo vivo con tres amigos acá pero el problema grande es que como Andorra está entre Francai y España, no podemos salir para ningún país y Andorra tampoco tiene aeropuerto", explicó.

A los argentinos varados en Andorra, se suman los centenares de ciudadanos nacionales que esperan ser repatriados en Cancún o en otras ciudades como Lima (Perú), Florianópolis (Brasil) y Madrid (España).