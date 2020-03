Marplatenses varados en Miami: "Todavía no tenemos respuestas"

Un grupo de cuatro marplatenses se encuentra hace cinco días en el Aeropuerto Internacional de Miami a la espera de un lugar en los vuelos de repatriación dispuestos por Aerolineas Argentinas

Matías y sus tres amigos viajaron a principios de 2020 a Boston para cumplir su sueño de vivir en Estados Unidos y la experiencia de trabajar en el Boston TD Garden. Cuando llegaron, no se imaginaban que el Coronavirus iba a convertirse en pandemia y volver a Mar del Plata se transformaría en una odisea.

"Viajamos por Aerolineas Argentinas" comienza relatando Matías a 0223. El joven explicó que dos de los integrantes del grupo tenían pasajes de regreso para el 22 de marzo, mientras que él y el otro integrante del grupo volverían a Mar del Plata el miércoles 25 de marzo.

Todo parecía ir bien hasta que el pasado domingo les informaron que los vuelos programados se suspendían y tanto él como los demás como sus compañeros serían incluidos en una lista de espera para viajar en alguno de los vuelos de repatriación dispuestos por la Aerolinea de bandera.

"Nos dijeron que nos habían anotado en una lista de espera para los vuelos que salían del Aeropuerto Internacional de Miami el 20 y el 21; pero teníamos que viajar por nuestra cuenta hasta allá y estar con tres horas de anticipación", cuenta Matías.

Entonces de inmediato los cuatro amigos abandonaron Boston y se dirigieron a Miami con el objetivo de subirse a un avión que los regrese a Mar del Plata. "Pero cuando llegamos nos dijeron que no podíamos tomar ese vuelo y que teníamos que esperar. Que seguimos en lista de espera y si algún pasajero no se presentaba íbamos a viajar", relata el joven angustiado.

"Nos quedamos acá. Hace cinco días que estamos dando vueltas. Nos dicen una cosa y después nos dicen otra", afirma al tiempo que sostiene que el personal de recepción no le comunica cual es el criterio que utiliza para dar prioridad a los pasajeros de la lista de espera. "¿Cómo puede ser que hace cinco días que estamos en la lista y todavía no se libero un lugar?" se pregunta "Todavía no tenemos una respuesta concreta", dice.

En el aeropuerto se encontró con otros argentinos en su misma situación "Ahora nos dijeron que estamos en la lista de espera para el vuelo de repatriación del 26 de marzo, pero lo único seguro es que tenemos que estar acá"