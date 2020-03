Cuarentena: "Permite salir de la lógica del estrés y de desapropiación de nuestro tiempo"

Lo planteó Vanesa Bauer, titular de la asignatura de Psicología Clínica en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp), al reflexionar sobre los nuevos términos de cotidianidad que se imponen por estas semanas.

Vivir en tiempos de cuarentena parecer ser un desafío para muchos. ¿Cómo pasar tantos días dentro de cuatro paredes? ¿Cómo sobrellevar el aislamiento? ¿Cómo se puede aprovechar el 'tiempo muerto'? Vanesa Bauer, la titular de la asignatura de Psicología Clínica en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), brindó su óptica sobre los nuevos términos de cotidianidad que se imponen por estas semanas y consideró que es una oportunidad para romper la "lógica de estrés" que atraviesa a la vida diaria.

La psciológa reconoció que la pandemia del Covid-19 "nos descoloca" cambiar el "el curso más o menos regular de acontecimientos" que se suceden y sostuvo que pone "en evidencia" distintas cuestiones humanas que "habitualmente están más veladas". "Con esto me refiero a algunas cosas que son la paranoia, que subyace a las sociedades, y la compleja relación que tenemos con nosotros mismos con otros seres humanos", puntualizó, y aclaró: "Para la psicología, esa relación es compleja, necesaria e imprescindible pero también en esa relación habitan sentimientos de amenaza y desconfianza. Esta situación desnuda esas dos caras de la relación entre seres humanos".

"Hay una apuesta a que podamos tolerar una contingencia que nos enfrenta con cosas que no hacemos cotidianamente como el estar metidos en nuestras casas sin hacer nada. Creo que ése es otro gran temor que aparece. Habitualmente, estamos escondidos atrás de algunas actividades y las familias quizás no se encuentran porque los chicos están haciendo cosas. Hay que tratar de apostar a lo vital y no engancharnos con la cuestión mortífera y destructiva de este tipo de asuntos. Todos tenemos aspectos vitales y destructivos y estas situaciones nos tienen que hacer recurrir a los aspectos más creativos y vitales", afirmó.

En declaraciones a 0223, Bauer dijo que otro de los focos de conflicto pasa por la pérdida de confianza que se observa en la palabra de las autoridades gubernamentales. "Como sociedades, descreemos cada vez más de los Gobiernos, tendemos a sospechar que hay intenciones ocultas, y por eso también escuchamos tantas teorías conspiranoicas en relación a estos fenómenos", señaló, y consideró: "Hay una suerte de necesidad de poner a prueba si vamos a creer o no en alguna palabra de autoridad. Por eso, se ven reacciones diversas de gente que toma los consejos como un gesto de cuidado o la gente que lo toma como algo a desafiar o que viene de un lugar no legitimado".

Frente a la cuarentena y la imposibilidad de salir a la vía pública, la docente de la Facultad de Psicología de la UNMdP instó a "buscar lo que a cada uno le da tranquilidad" al advertir que se pierde "mucho de nuestra cotidianidad en el vértido de tener que salir a trabajar y estudiar". "Creo que esto es una oportunidad de encontrarse con muchas cosas propias y con lo que le hace bien a cada uno. El desafío es sustraerse de lo más mortificante", remarcó, y agregó: "El ritmo en el que vivimos cotidianamente metidos nos aleja del tiempo propio y hay que hacerse cargo con ese tiempo que tenemos. El tiempo ocioso no siempre es un 'tiempo muerto' sino que lo podemos recuperar para nosotros".

"Vivimos en cierta lógica de estrés y desapropiación del tiempo propio y estar bueno pensar que también tenemos ese recurso a lo vital en términos de apropiarse de nuestras posibilidades. No hay que dejarse llevar por la parte mortífera que tenemos todos y que nos hace desconfiar o vivir todo como una amenaza. Eso también forma parte de lo humano, y hay que buscar alternativas para frenar esa fuente de padecimiento". insistió la profesional, y añadió: "Hay filósofos contemporáneos que sitúan que nuestra relación con el tiempo no es acelerada sino desordenada, es decir, que todo el tiempo estamos en la lógica de lo productivo. Y esta situación justamente nos detiene con eso y nos hace encontrarnos con ver qué hacer si no respondemos a una exigencia ajena".