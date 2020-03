Buscan a una adolescente que se fue el domingo de su casa y no regresó

Se llama Abril y tiene 14 años. Fue vista por última vez en la Plaza España junto a un grupo de amigos. Su familia está desesperada.

La policía y su familia buscan desesperadamente por estas horas a Abril Daiana Marcovich, una nena de 14 años que se fue de su hogar este domingo y aún no regresó.

“Se fue a las 15 del domingo a la Plaza España. Sus amigos me dijeron que la última vez que la vieron fue a las 0.30 en esa plaza. Nadie sabe nada. No sabemos si los adolescentes son los que la están cubriendo o no. Estamos con mucha angustia”, contó Yésica (33), la mamá, en diálogo con 0223.

Abril mide 1.60, tiene cabello castaño corto (hasta los hombros), ojos marrones y estaba vestida con un short negro de jean, remera negra y camisa a cuadros roja y negra (como aparece en la foto).

Si alguien puede aportar datos sobre su paradero, favor de comunicarse al (223) 155793931 o al 911.