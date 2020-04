Con turnos y sin desbordes, volvieron a operar los bancos

Atienden sólo a jubilados y a clientes que hayan solicitado un turno, sin excepción. Las sucursales funcionan con el personal mínimo.

Los bancos reabrieron este lunes para realizar el pago de haberes de abril a jubilados y atender a otros clientes que previamente hayan solicitado turno a través de los sitios web de las entidades o de su home banking, y la primera jornada con la nueva modalidad transcurre sin sobresaltos en Mar del Plata. Así lo confirmó el secretario general de la Asociación Bancaria local, Guillermo Martínez, quien reconoció que a primera hora de la mañana hubo gente que se presentó sin turno en alguna entidad bancaria, pero no hubo inconvenientes. “En general, los clientes se han adaptado y a quienes no tenían turno, se les explicó y no hubo mayores problemas”, dijo el dirigente gremial. También aclaró que las sucursales trabajan con el “personal mínimo e indispensable”, como medida preventiva en medio de la pandemia de coronavirus.

La nueva modalidad de atención exclusiva con turnos programados se extenderá, en principio, hasta el viernes próximo, por lo que las personas que necesiten ir a al banco deberán gestionar un horario personalizado de manera previa.

El trámite podrá hacerse a través de las páginas web de los bancos o las cuentas de home banking de los clientes, en donde sólo será necesario completar los datos personales (DNI/CUIL y correo electrónico) y la sucursal de preferencia (en base a la ubicación del cliente) para obtener el turno.

Los días para solicitar atención estarán definidos por el último número del DNI, para personas, o del dígito verificador CUIT, para representantes de empresas, de la siguiente manera: hoy lunes los documentos terminados en 0 y 1; mañana martes 14, en 2 y 3; el miércoles 15, en 4 y 5; el jueves 16, los terminados en 6 y 7; y el viernes 17, en 8 y 9.

Desde el Banco Central informaron que el comprobante del turno gestionado previamente servirá como permiso de circulación y se solicitará para ingresar al banco.