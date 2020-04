Ayelén Tarabini explotó y anunció su retiro

La gimnasta marplatense no se calló nada y dio a conocer las cosas que tuvo que vivir el último tiempo en la Selección Argentina que la llevaron a tomar esta decisión y declinar la posibilidad de cumplir su sueño de participar en Tokio 2021.

Su sonrisa permanente, su buena onda y su capacidad para ser una de las atletas más queridas del país, por la gente y por el resto de los deportistas, quedaron a un lado, se sentó y se dispuso a contar todo. Cansada, angustiada, sin más ganas de guardarse nada, Ayelén Tarabini sorprendió al mundo del deporte al emitir un extenso comunicado en sus redes sociales para anunciar su retiro y explicar el por qué de esta decisión. El destrato y la falta de respeto del actual entrenador de la Selección Argentina de gimnasia artística, Roger Medina, y la inacción de la Confederación, fueron los motivos para este doloroso final.

"Hola a todos. Mucha gente me escribe si voy a clasificar a Tokio. La respuesta es NO". Contundente, tajante, ese es sólo el comienzo de una carta en la que no deja detalle librado al azar, da nombres propios y cuenta su verdad de una historia que no merecía terminar de esta manera. Estrella de la gimnasia artística argentina desde hace muchos años, por un rato borró su sonrisa para tener que anunciar la peor noticia. Todo lo que podamos agregar, está demás. Los invitamos a leerla directamente, pasen y vean...