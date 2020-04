Empresarios pesqueros piden a Alberto Fernández que suspenda por seis meses el pago de cargas sociales

La Cámara de la Industria Pesquera Argentina reconoce que no sabe cuánto tiempo más podrá sostenerse la actividad ante un mercado internacional totalmente paralizado. "Esto no pasó nunca", afirmaron.

Frente a la profunda crisis que apremia por la pandemia del coronavirus, la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) le solicitó al Gobierno de Alberto Fernández que suspenda el pago de las cargas sociales para alivianar el impacto en los costos de producción y garantizar la sostenibilidad de la pesca, que se ve fuertemente resentida ante la paralización total de los mercados internacionales.

"Las empresas que nosotros representamos exportan el 95 por ciento de su producción y, desde que apareció el coronavirus, la demanda de productos pesqueros cayó totalmente a nivel internacional. No hay ventas. Y a eso hay que sumarle que desde principios del año pasado que los precios internacionales también han caído en forma importante", subrayó Fernando Rivera, el presidente de la institución.

En este sentido, el referente de la entidad que nuclea a las firmas con mayor presencia en la industria a nivel local recordó que durante el 2019 el valor de comercialización del langostino sufrió una baja del 34 por ciento mientras que en la merluza la reducción fue del 15 por ciento. "Esos precios son en dólares y si a eso agregás que no hay demanda, entonces la situación es verdaderamente preocupante. Esperemos que esto se revierta", manifestó.

Rivera, además, remarcó la incertidumbre que se vive al no haber precisiones sobre la finalización de la cuarentena, que en algunos países de Europa ya se extendió hasta el 30 de mayo por los estragos que todavía causa el Covid-19. "La verdad que yo no le creo a nadie. Qué elementos hay para decir que esto va a durar hasta mayo. No sabemos si es certeza o suposición. Es muy preocupante", insistió, en diálogo con 0223.

"El problema que se presenta es que la dotación de personal la tenés que seguir manteniendo, que tenés que tratar de mantener la empresa en actividad, que tenés que incrementar lo que hay en cámara pero resulta que son todos egresos y ningún ingreso. Y todo eso tiene un límite. No sé cuánto tiempo vamos a durar así", advirtió el referente del empresariado pesquero.

Ante el complejo escenario productivo, el titular de Caipa confirmó que esta semana le envió notas al presidente Alberto Fernández y a los ministros de Produción y Trabajo, Matías Kulfas y Claudio Moroni respectivamente, para que accedan a una serie de petitorios que lleven algún alivio a la industria. "Les presentamos también un informe sobre la situación del sector que tiene como 50 páginas. Todavía no tuvimos respuestas", completó.

Una de las principales medidas que se exige al Gobierno es la suspensión del pago de las cargas sociales por el término de seis meses. "Necesitamos algún mecanismo para que los gastos no se hagan tan grandes. Un 30 por ciento de lo que pagamos en sueldos se va en cargas sociales", graficó, sobre el impacto que tendría un beneficio de estas características.

"Pienso que el Gobierno está muy enfocado en la parte sanitaria pero no está viendo la parte económica del asunto. También salió un decreto de promoción para la industria, pero la pesca como puede realizar tareas y esta excluida del aislamiento no recibe el beneficio. Nosotros estamos haciendo gestiones para que la consideren y le otorguen los mismos beneficios", señaló.

En todo su paso por la industria, Rivera reconoció que nunca vivió una crisis "como esta". "Antes, en todas las situaciones había demanda más allá de que podían bajar los precios o bajar la demanda pero en forma temporal. Pero el problema ahora es que la cosa no funciona y directamente no hay demanda porque no hay consumo", sintetizó.

En este marco, el máximo responsable de la institución hizo énfasis en que los empresarios pesqueros "están preocupados por su personal". "Sabemos que el personal es el princpal activo que tienen las empresas. Sin personal, no hay producción. Y así como las empresas necesitan a los trabajadores, ellos también tienen que entender, cuando a veces toman alguna medida alocada, que deben cuidar a las empresas. Porque hay trabajadores cuando hay empresas: cuando no haya empresas, no va a haber más trabajadores", sentenció.