Excombatientes: "Extrañamos el acompañamiento masivo pero nos sentimos muy apoyados"

Lo expresó Fernándo Alvárez, uno de los héroes marplatenses que participó en la Guerra de Malvinas, al compartir su reflexión sobre el 2 de abril que se vivió en este 2020, con los condicionamientos de la pandemia.

Una postal distinta fue la que se pudo observar este 2 de Abril en el Monumento a los Caídos en Malvinas ubicado en pleno centro marplatense, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige para todo el país hasta el 12 de este mes para tratar de frenar el avance de la pandemia del coronavirus.

Ante la imposibilidad de realizar eventos con gran concurrencia de personas, el homenaje que se encuentra en la Diagonal Pueyrredon y Córdoba estuvo lejos de protagonizar un escenario con concurrencia masiva y se vio signado por las ausencias y el profundo dolor que inspira el recuerdo de los héroes argentinos que murieron en el conflicto bélico que se gestó hace 38 años.

En soledad y de manera aislada, algunos marplatenses no evitaron acercarse hasta el momumento para evocar a los soldados. Inclusive, hubo personas que hasta dejaron sobre los escalones un ramo de flores atado a una bandera argentina de pequeña impresa en la que también se divisaba la silueta inconfundible de las Islas Malvinas.

Fernando Álvarez, miembro de la comisión directiva del Centro de Ex Combatientes de Mar del Plata, destacó el "gran acompañamiento" que se hizo sentir en esta jornada a través de llamados y las redes sociales. "Se han comunicado de todos lados con nosotros y eso nos hace sentir muy acompañados a pesar de no haber podido realizar los actos a los que estábamos acostumbrados", manifestó.

"Por la pandemia, tuvimos que suspender las actividades que tradicionalmente hacíamos para esta fecha con todo el dolor del alma porque la verdad es que año tras año lográbamos convocar cada vez más gente. El año pasado fue el de mayor convocatoria. Pero esta situación no cambia nuestro sentimiento con respecto a nada", sostuvo el héroe marplatense, en diálogo con 0223.

Este 2 de abril a las 21.05 nos sumamos a los ex combatientes de nuestra ciudad. Cantá el himno desde donde estés. No olvidar es la mejor forma de homenajear a nuestros héroes de Malvinas.

Álvarez reconoció que la cuarentena despierta una "situación muy extraña" para los soldados por la falta de compañía cercana en una fecha que enluta a todo el país. "Eso se extrañó mucho hoy porque nosotros lo necesitamos y estamos esperando esta fecha para sentir eso. Es una sensación muy rara la de no haber estado ahí, en el monumento, pero seguimos en permanente contacto para darnos fuerzas", indicó.

"La postal que se vio hoy es un poco triste pero hay que tener en cuenta que se debe a las circunstancias que hoy estamos viviendo. No es desoladora porque la gente no se inclinó al olvido. Es triste esa imagen pero no nos tira para atrás porque sabemos que el recuerdo está presente", aseveró el excombatiente.

El extitular de la institución se mostró profundamente agradecido por el apoyo de la comunidad marplatense y consideró que es un fiel reflejo de que "todo lo que se hizo desde un principio no fue en vano, más allá de los defectos y errores". "Arrancamos de muy abajo, nos querían esconder, y ahora lo que se ven son actos masivos y nuevas generaciones que cada vez quieren saber más", resaltó.

En el monumento construido en Mar del Plata se pueden observar trece placas de granito rojo en las que está grabado del nombre de cada uno de los caídos, la fecha del deceso, el mapa de las islas y el rango del soldado fallecido en la guerra contra el Reino Unido.

En los 74 días que duró el conflicto bélico, fallecieron en el enfrentamiento armado 649 argentinos mientras que otros 1082 soldados resultaron heridos, lo que suma un total de 1731 bajas para Argentina.

Julio Aro, creador de la fundación "No me olvides", fue el impulsor del Proyecto ADN que, después de años de lucha y gestiones, permitió ponerle nombre y apellido a 115 soldados de los 122 que descansan en el Cementerio Argentino de Darwin.