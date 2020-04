Mar del Plata espera por los insumos médicos que llegaron de China

Así lo anunció el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich. "Tenemos entendido que hay material para la ciudad", reveló.

El Municipio de General Pueyrredon espera recibir una parte de los barbijos quirúrgicos, máscaras de protección médica, overoles e insumos críticos de laboratorio que llegaron a la Argentina procedentes desde China para combatir la pandemia de coronavirus.

Este lunes por la tarde aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas con cargamento médico para hacer frente al brote de Covid-19 y desde la administración de Guillermo Montenegro esperan recibir una parte de los insumos, según confió el coordinador de Gabinete, Alejandro Rabinovich.

La Secretaría de Salud de la Nación se encargará de evaluar cuáles son las provincias y municipios que requieran de estos tipos de elementos. "Parte de lo que viene de China seguramente se baje a cada distrito, hay material que llegó para nuestros centros de atención primaria. Entendemos que van a llegar, pero para eso corresponde que Nación defina a qué lugar va a llegar cada uno de estos elementos. Tenemos entendido que hay material para Mar del Plata", detalló Rabinovich.

Las personas mayores de 70 años no tendrán que solicitar permiso para circular

En relación a la medida que adoptó el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que establece que las personas mayores de 70 años deben solicitar un permiso para circular, el coordinador de Gabinete del Municipio desestimó que esta medida se replique en General Pueyrredon.

"Bajo ningún concepto está en la cabeza del intendente implementar una medida que tenga que ver con restricciones para los adultos mayores", aseguró el funcionario. "No es una posibilidad tramitar un permiso especial para los mayores, no tenemos pensado elevar ninguna ordenanza al Concejo. El cumplimiento se da en las personas mayores de 60 que son los que mejor entendieron esta situación y saben cómo cuidarse", enfatizó.

Intensificación de los controles en los ingresos a la ciudad

Tras los decretos que firmó el jefe comunal que prohíben el ingreso a la ciudad de parte de trabajadores foráneos, el secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, remarcó la importancia de los retenes que se montaron en siete puntos de Mar del Plata para controlar la circulación de personas. Los marplatenses repatriados deben alojarse en algunos de los lugares acondicionados para la ocasión, donde deberán permanecer durante 14 días.

En este sentido, Bonifatti recordó que aquellas empresas radicadas en Mar del Plata que contrate personal que no resida en el distrito deberán solicitar el permiso correspondiente ante la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación. En tanto, quienes deban salir hasta 60 kilómetros de Mar del Plata deberán acreditar su situación. "No ingresa nadie a General Pueyrredon que no tenga permiso o motivo fehaciente comprobable", sostuvo el secretario de Gobierno.

Mar del Plata, sin circulación viral

En una conferencia de prensa virtual vía Zoom, ambos funcionarios recalcaron que en Mar del Plata al momento no hay circulación viral de coronavirus. Pese a que las distintas actividades que se exceptuaron en los últimos días motivaron una movilidad mayor de personas, desde el Gobierno señalaron que por el momento la situación está controlada.

Actualmente, hay alrededor de 100 mil personas que tienen permiso para circular por las calles de Mar del Plata en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. "Le seguimos pidiendo a la gente que si no tienen la necesidad de salir no lo hagan. Las fuerzas están puestas para que no ingresen personas con circulación viral a Mar del Plata", puntualizó Rabinovich.

La inactividad golpeó fuerte en las arcas del Municipio

La cuarentena que rige desde mediados de marzo pasado paralizó la economía en todos sus niveles, lo que significó una reducción en los ingresos del Municipio del 50%.

Ante esta situación, desde la cartera de Hacienda que conduce Germán Blanco entablan negociaciones con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires para evaluar qué tipo de asistencia requerirá General Pueyrredon.

"Nuestra recaudación de abril está dentro de lo que pensábamos, por debajo del 50% de lo habitual. Es una situación compleja que requiere de medidas excepcionales. Estamos viendo cómo encaramos el proceso de gastos de mayo", subrayó Bonifatti.